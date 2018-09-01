禁藥芬普尼惹禍 南投逾千萬蜜蜂死亡

2018-09-01

〔記者佟振國／南投報導〕「蜂」災慘重！去年農藥芬普尼毒害，重創蜜蜂養殖產業，但蜂農的噩夢仍未結束，南投縣埔里鎮七、八月陸續傳出蜜蜂大量死亡情形，死亡蜜蜂逾千萬隻，農委會苗栗農業改良場昨證實又是芬普尼惹禍，不排除有農民違規使用去年已公告禁用的四．九五％芬普尼水懸劑。

去年初受氣候及農藥芬普尼危害的雙重影響，造成埔里、草屯、中寮、魚池等鄉鎮蜜蜂大量死亡，沒想到今年噩夢重演，埔里鎮蜈蚣、廣成里陸續有養蜂場受災。

蜂農透露，七月在草屯、魚池地區即有災情傳出，八月初重災區則換成埔里，可能與連續降雨過後，農作物必須加緊噴藥防治病蟲害，導致蜜蜂大量中毒，可以看到養蜂場周遭地面遍布死蜂。陳姓蜂農表示，前天發現蜜蜂大量死亡，趕緊將所有蜂箱遷至郊區，再想辦法搬到海拔較高的山區，因發現得早，損失約二成。

但在廣成里則有三處養蜂場損失超過七成，每場規模約在二百箱，每箱蜜蜂約三萬隻，死亡數量就破一千二百萬隻，以每箱蜜蜂成本二千五百元計算，連同其他飼養成本，每場損失可能破五十萬元。

農委會苗栗農改場八月十五日前往埔里二處養蜂場勘查，採集死蜂及花粉檢體送驗，發現蜜蜂體內有陶斯松、福利化、賽普洛、芬普尼等四種農藥殘留，其中去年已公告禁用的芬普尼還驗出二．三九六ppm，初步證實又是芬普尼惹禍，已通報動植物防疫檢驗局及南投縣府查緝。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，目前實地取締有難度，仍採加強宣導，對農民使用未經核准農藥，可依農藥管理法處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，販售、儲藏禁用農藥可處六月以上五年以下有期徒刑，併科一百萬元以上五百萬元以下罰金。