英國研究︰中風會讓失智機率倍增

2018-09-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕科學家最新研究發現，中風與失智不僅問題皆出於腦部受損，且兩者關聯密切，中風甚至導致失智機率加倍，因此避免中風就形同預防失智。

英國艾希特大學研究團隊分析中風、失智相關之既有四十八項研究，掌握全球三二○萬人資料，最後做出上述結論，八月發表於《阿茲海默症與失智症》期刊。研究團隊指出，有過中風病史會增加七十％的失智發生機率，若是最近才中風，失智發生機率則增加一倍以上。

根據世界衛生組織指出，全球每年有一千五百萬人中風，同時全球約有五千萬人罹患失智症，且該數字到二○五○年時，將增加至一．三一億人。

中風患者落實照護 降低失智風險

研究人員強調，多數中風患者後來並未失智；這項研究探討了各類型中風與失智症，不光俗稱「小中風」的「短暫性腦缺血發作」（ＴＩＡ）引起之血管性失智症。專家指出，中風與失智都是常見疾病，如今發現它們之間關聯強大，可見中風預防與患病後照護工作的改善，在避免失智一事上扮演關鍵角色；若徹底執行，有助日後全球失智症病例減少將近三分之一。

高血壓、糖尿病、心血管疾病皆為中風危險因子，但都能預防。根據英國「中風協會」數據，過重者被缺血性腦中風找上門的機率大增廿二％，肥胖者更是提高六十四％；而生活積極、飲食良好且維持適當體重者，中風或失智的可能性較低。