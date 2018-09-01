有效管理護國安 張景森︰循序開放免簽

2018-09-01

〔記者李欣芳、吳欣恬／綜合報導〕行政院推動新南向政策，開放泰國、菲律賓、汶萊三個國家試行免簽，政務委員張景森昨召開跨部會會議檢討實施免簽績效，張景森表示，三國開放免簽共新增旅客四十一萬人，來台人數增加，違法違規件數比例並未增高，唯查獲色情案件確有增加，為杜絕「假觀光、真賣淫」，將對「高風險人口」加強境外過濾及相關查核，並擬修法加重容留非法居留者的處罰，減少逾期居留的可能。

避免假觀光真賣淫 將加強境外過濾及查核

張景森指出，因應未來國際化經濟需要，政府將依「有效管理」原則，在國境安全原則下，循序開放各國的免簽。據悉，行政院正評估是否進一步對其他新南向國家開放免簽，日前傳出印尼與越南兩國的免簽都在評估之列，不過，昨天主要在檢討已實施免簽的績效問題。

張景森表示，過去兩年泰國、菲律賓、汶萊來台旅客成長顯著，泰國來台年平均人數比免簽前成長九十五％、菲律賓年成長四十八．五％，三國開放免簽以來共新增旅客四十一萬人，而違法違規件數雖增加，但其比例並未增加。

不過，由於查獲色情案件確有增加，張景森說，將研議免簽次數每年限一次，如查獲違法行為，將一併追查背後操作的集團，並研擬修法加重容留非法居留者之處罰等。

遊新南向國家更安心 台大醫院設服務中心

配合政府推動新南向政策，台大醫院和衛福部疾管署合作設立「新南向人員健康服務中心」，未來民眾若要到印度、印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等六個新南向國家旅遊或派駐當地，出國前可前往該中心進行健康檢查、疫苗接種、傳染病及急、慢性疾病照護諮詢，諮詢專線為國內專線（02-23123456#66607）及海外Skype電話（+886-910135331），諮詢時間為平日上午九時至下午五時。