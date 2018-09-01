麻豆文旦災損不到1成／全台文旦外銷 已近2千公噸

2018-09-01

〔記者楊心慧／台北報導〕暴雨襲擊南台灣，先前一度傳出麻豆文旦災損嚴重，台北農產運銷公司總經理吳音寧昨表示，事實上文旦受損不到一成，中秋節供應無虞。農糧署長胡忠一表示，今年文旦銷售目標為八○○○公噸，其中有二五○○公噸出口，包括中國、新加坡、香港、馬來西亞等主打華人市場，至今已外銷出口一九○○公噸。

文旦供應無虞 銷售目標8千公噸

麻豆農會昨天到台北農產運銷公司舉辦「麻豆文旦，歡樂進北農」活動，向承銷人推廣麻豆文旦，胡忠一表示，因供應量增加，今年文旦價格會略微降低。吳音寧表示，雖然台南淹大水，但受災的文旦僅佔一成，其餘九成的文旦品質很好，這次產售的文旦還有產銷履歷、雙認證，民眾可多採購。

主打華人市場 2500公噸要出口

胡忠一指出，今年全台文旦銷售目標為八○○○公噸，目前規劃二五○○公噸出口、一五○○公噸製成加工產品、透過量販店等管道銷售一七五○公噸，另外，各縣市政府包括雲林、台南、新北、苗栗、宜蘭、花蓮、台東也聯合辦理地方性促銷，目標為二二五○公噸。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，雖降雨造成產區柚園短暫淹水，但柚園積水在三十小時內消退，對植株生育、甜度及產量影響不大，文旦品質未受影響。孫慈敏指出，麻豆文旦有酸甘甜的味道，吃來回甘，且保存期也較長。