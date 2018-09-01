今秋正常偏暖 中南部進入枯水期

2018-09-01

水庫滿滿 年底前供水無虞

〔記者楊綿傑／台北報導〕八二三南台水災陰霾遠去，時序漸漸入秋，氣象局預報中南部將邁入枯水期，水利署表示，最近幾波降雨已使南北水庫幾乎都滿庫，到年底前應穩定供水無虞，不用擔心缺水。

氣象局︰逾6成機率發展聖嬰現象

中央氣象局昨天發布今年秋季天氣展望，氣象局預報中心主任呂國臣表示，目前熱帶太平洋處於正常狀態，到了秋季，估計六成以上機率發展成聖嬰現象，台灣在聖嬰發展年將會有偏乾狀況，整體預估今年台灣秋季氣溫以正常偏暖的機會較高，雨量方面則是正常偏少機率高。

枯水期是否有缺水危機？水利署副署長王藝峰表示，中南部枯水時期的降雨，大概只占全年降雨的一成，不過這波熱帶低壓及西南氣流帶來豐沛雨量，主要水庫多滿庫，估計南部用水到年底，甚至明年春天都屬樂觀，不過基於風險管理，還是會協調農田水利會實施節約灌溉。北部石門水庫也幾乎滿庫，加上陸續有從山上流下來的水注入，穩定供應三個月應該沒有問題，但是北部用水量大，仍提醒民眾節約用水。

八月雨量 高雄破紀錄、台南史上次多

今年夏天全台氣溫偏高，中南部多雨，尤其八二三水災因熱帶低壓移動緩慢，影響台灣超過廿二小時，帶入豐沛雨水，今年八月高雄站月累積雨量達到一五八五．五毫米，創下一九三一年以來八月最多雨紀錄，也超越原先一九九四年八月凱特琳、道格、弗雷特、葛拉絲颱風接連襲台累積一三七五．九毫米的最高雨量；今年八月台南及恆春也達到歷年八月第二多雨紀錄。

至於短期天氣型態，上週陰雨綿綿天氣可望擺脫！中央氣象局預估，隨著太平洋高壓增強，天氣將轉趨穩定，不過部分地區會有午後雷陣雨，民眾出遊時，建議還是攜帶雨具。

氣象局預報員劉沛滕表示，目前台灣位處太平洋高壓邊緣，且高壓有再增強趨勢，各地午後雷陣雨範圍會縮小。整體來說，今天起三天，各地都是多雲到晴的天氣型態，不過北部、宜蘭地區及各地山區會有午後雷陣雨，中南部沿海在清晨會有局部短暫雨，但不會很大。

下週二開始，各地大致仍然是午後雷陣雨天氣型態，惟南部地區會受到南方水氣北移影響，有可能出現局部陣雨。溫度方面，北部及宜蘭地區高溫大概卅四度，中南部約卅到卅二度，溫度沒有特別高。