私校產業工會︰私大學術主管 420人違法聘任

2018-09-01

〔記者林曉雲、黃佳琳、顏宏駿／綜合報導〕助理教授當院長、講師當系主任，私校違法用人情況嚴重。

全國私立學校產業工會昨召開記者會指出，依據大學法第十三條，大學各學院院長應由教授出任，系主任、所長應就副教授以上之教師選出，但全國私校工會清查一○一所私大、二四六九個學院和系所，高達四百廿位學術主管不符法定資格，大約每六位學術主管就有一人屬違法聘任，呼籲教育部依法處理。

教部︰不排除公布資訊 供學生參考

教育部高教司長朱俊彰表示，將明查私校工會提及個案，學校如有違法，除糾正外，並列入未來核給招生名額與經費參據，也不排除公布違法資訊，供學生和家長選校參考。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，助理教授當院長、講師當系主任，已影響系所發展與高教品質。

工會分析，違規聘任可能原因包括教育部去年廢除大學系所評鑑，導致監督不足，部分私立大學心存僥倖，助理教授有升等和教師評鑑壓力，較能配合學校政策，校方便宜行事，違規聘任。若依總數來看，以樹德科技大學十九位最多，明道大學十七位居次。

樹德、明道被點名 校方否認違法

尤榮輝表示，完全依法聘任學術主管的廿五所私校，多是歷史悠久或辦學良好的私大，如東吳、文化、馬偕醫學院、南臺科大等；為學生聘任合格的院長和系主任是大學基本責任，工會呼籲教育部函令各大學依大學法聘任學術主管，立即撤換未符法定資格的學術主管，重新選聘合格者。

朱俊彰解釋，系所評鑑於去年廢除後，教育部要求各校提出自我品質保證機制，其中一項是學術主管具備的資格須符合大學法規定。

樹德科大駁斥，指校內聘任學術主管的辦法，其組織規程都經教育部核定，校內院長候選人應具備教授資格，在情況特殊及需要之考量下，得遴聘副教授兼代，校內目前院長均有副教授以上資格；至於系、所主管候選人應具備副教授以上或副教授級以上專業技術人員資格，在情況特殊及需要之考量下，得以助理教授兼代之，校內目前系、所主管也都具有助理教授以上資格。

明道大學招生處長盧韻竹表示，私立大學辦學的壓力跟國立截然不同，該校學術主管都具有助理教授以上的資格，且兩名系主任有教授資格，沒有講師兼任學術主管的情況。