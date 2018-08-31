天氣熱沒食慾 沁脾開胃飲助消化

2018-08-31

記者邱書昱／新北報導

10歲的婷婷（化名）體型瘦小，平時食量不多，天氣炎熱吃得就更少，家人帶她就醫，中醫師把脈後發現，她的脾胃功能不佳、又喜歡喝冷飲阻礙脾胃化濕功能，建議飲用「沁脾開胃飲」幫助腸胃消化，並叮囑少喝冷飲、少量多餐，才終於好轉。

台北慈濟醫院中醫部醫師廖子嫻指出，中醫認為，人體的脾胃是消化食物和運化營養、水濕的重要場所，台灣氣候潮濕，加上夏季酷熱，容易阻滯氣機、損傷陽氣，無法排出體內的濕氣，增加脾的負擔，胃也連帶受影響，導致食慾不振、消化不良等症狀。

胃食道逆流 宜空腹飲用

許多人喜歡喝冷飲、吃生菜沙拉等生冷食物，以致胃黏膜血管收縮，胃液分泌減少，也阻礙脾胃的化濕功能。

廖子嫻說，有些患者平時飲食過於油膩或用餐不定時、不定量，出現食慾不振、噁心欲嘔、伴隨口氣重、大便不通或大便臭等症狀，屬於「飲食所傷型」。

這類患者不妨喝「沁脾開胃飲」，裡面的成分包括：烏梅、山楂、洛神花、桂花、甘草、炒麥芽，具有幫助消化、促進新陳代謝、開胃消滯等功效。

廖子嫻提醒，容易胃食道逆流者，宜空腹飲用「沁脾開胃飲」，而且每個人的體質和症狀不同，應由中醫師評估是否可以飲用。此外，少吃油膩和寒涼的食物，均衡飲食且定時定量，才是顧脾胃的根本之道。