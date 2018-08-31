八旬嬤疝氣腹痛 微創修補助復元

2018-08-31

記者陳建志／台中報導

80歲的陳奶奶近半年來常覺得肚子腫脹、想吐，且食慾不振，就醫檢查才發現是小腸卡在腹股溝造成疝氣，但她擔心農曆7月手術「會被抓走」，一度不願手術，經家人苦勸後才接受「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，術後恢復良好；醫師提醒，疝氣造成腸子壞死恐致命，千萬不要輕忽。

亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，陳奶奶近日因腹痛求診，詢問後告知早年曾剖腹產生小孩，一度懷疑是腸阻塞，不過電腦斷層檢查才發現有一小截腸子卡在腹股溝，造成「腹股溝疝氣」，因不趕快處理腸子恐壞死，有生命危險，經勸說後終於答應接受手術。

腹股溝疝氣 多為人體老化

羅文鍵表示，為患者進行「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，在肚臍下方打了3個0.5到1公分的小洞，再透過3D人工網膜修補裂開處，術後網膜與體內組織癒合後，可讓腹股溝後壁更堅實，避免復發，整個手術約1.5小時，因傷口小，2天後就能出院。

羅文鍵指出，腹股溝疝氣多為人體老化，造成腹股溝結構鬆脫，加上腹內壓上升所致，一般男性較易罹患疝氣，統計發現，男女比約為9：1，女性通常因懷孕、排便、劇烈運動或體重太重，造成小腸被擠壓而出現「腹股溝疝氣」。

無法自行痊癒 須手術治療

羅文鍵指出，因疝氣不可能自行痊癒，若疝氣囊推不回腹腔內，容易導致腸梗塞、腸壞死等情況，嚴重時恐致命，提醒民眾若出現疝氣症狀要積極透過手術治療，年紀大的患者只要事前接受完整評估、檢查，也不用太擔心出現併發症。

醫師並提醒，年長者因腹部肌肉較鬆弛，若長期搬重物、便秘、長期咳嗽或腹部出力，造成腹部出現膨脹感或鼠蹊部、陰囊有突起，就可能是腹股溝疝氣，一定要儘早就醫檢查、治療，早日恢復正常的生活。