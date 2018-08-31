粉瘤誤當青春痘 熟女險毀容

2018-08-31

記者張聰秋／彰化報導

49歲的李小姐最近2、3個月左臉頰經常冒出「痘痘」，她以為是長青春痘自擦藥膏治療，不但沒有改善還冒出第2顆「新痘」，且腫得更大，被朋友取笑人都已年近半百還在抗痘，她實在受不了才就醫。醫師確診是俗稱「粉瘤」的表皮囊腫，局部注射藥物和吃藥，症狀才明顯好轉，讓她終於可以恢復化妝，美美地出門。

粉瘤大都是良性皮膚腫瘤

衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇表示，粉瘤大部分是良性的皮膚腫瘤，只要有皮膚的地方就可能發生，主要是皮脂腺阻塞被包覆在正常的皮膚內，形成一個腫瘤，連同皮膚產生的角質都被包覆在腫瘤內，無法像正常的皮膚把角質代謝掉，就像氣球包著東西一直被撐大。

郭峰昇說，粉瘤常被患者誤以為是青春痘，以為只要把膿皰擠掉就會好，其實兩者並不一樣。青春痘是單純的毛囊炎，只要化膿發炎的病灶消除就好了；粉瘤是因為包覆著髒污角質，擠掉後會變小，很快又有角質分泌，又會變大，周而復始。

皮膚科診所開業醫師陳冠宇表示，在皮膚病中，表皮囊腫是常見的皮下腫塊疾病之一，絕大部分屬於良性，會隆起於表皮或深埋真皮裡，外觀乍看和青春痘很像，其實兩者不同，表皮囊腫發炎腫起會疼痛，摸起來會感覺皮膚裡面有一垞硬硬的東西，用力擠壓會流出粉刺樣物質混合透明組織液，故俗稱「粉瘤」，經治療後皮膚會留下色素沉澱，要一段時間才會漸漸淡去。

手術摘除囊壁 才能避免復發

陳冠宇指出，粉瘤急性好發期，患者疼痛不適感較重，急性期可局部注射藥物或切開引流改善症狀，但這都只是治標不治本，真想病除根治，仍應手術摘除裡面的囊壁，才能避免一再復發；郭峰昇也說，粉瘤動小手術摘除腫塊後，可由整型外科平復疤痕。

臨床上粉瘤誘發因子多，壓力造成免疫力下降，不良生活作息、常熬夜或睡眠品質不好，以及飲食重辛辣口味，吃太鹹、太油，油炸食物攝取過多都不好。陳冠宇建議民眾，若不想讓粉瘤找上門，不妨先從改掉不良生活習慣與作息做起。