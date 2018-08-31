長期鼻塞用口呼吸 當心變戽斗

2018-08-31

記者蔡淑媛／台中報導

過敏性鼻炎造成鼻塞，若孩童長期用口呼吸，小心齒列不正、長不高！

許小妹從小鼻過敏，用口呼吸，造成戽斗，飲食常咬到舌頭，也睡不好且身材瘦小。她從8歲開始配戴口內肌功能矯正器，配合呼吸訓練運動，早期矯正，如今11歲，臉型恢復正常，鼻過敏也改善了。

夜間睡眠 戴口內矯正器

台中榮總兒童牙科暨齒矯正科主任陳亮如指出，長期鼻過敏會造淋巴腺腫大、呼吸道阻塞，小朋友會不自主改用口呼吸，一旦長期張嘴用口呼吸，舌頭低張、臉部肌肉壓迫上顎骨，會影響顏面骨骼發育，導致齒顎咬合不正，變成暴牙或戽斗，上下顎骨發育不足，牙弓狹窄、齒列擁擠、臉型變長、嘴巴無法自然閉攏。

許小妹長期鼻塞、用口呼吸，5、6歲就出現戽斗，先到診所戴一般矯正器改善，但不久後又恢復變戽斗。

媽媽帶她轉到台中榮總就醫，醫師發現她不只是齒列不正，牙弓狹窄、犬齒長不出來，而且骨骼發育異常，上顎骨發育不足，形成戽斗。

6到10歲 早療黃金期

許小妹8歲時就接受配戴口內肌功能矯正器，只要晚上睡眠時戴上，可改善口腔肌肉均衡發展，擴充上顎、擴張牙弓及排列牙齒，並且改掉用口呼吸習慣，再搭配呼吸運動，恢復鼻腔呼吸。半年後戽斗明顯改善，現在11歲了，原有症狀都改善了，將會持續戴口內的肌功能矯正器到12歲，再視骨骼發育調整。

陳亮如說，兒童鼻塞、用口呼吸，除了造成牙齒咬合不正，出現暴牙或戽斗，也會造成呼吸道狹窄，睡覺打鼾，吸入氧氣不足，吃不好、睡不好，阻礙生長發育，也影響學習。

陳亮如提醒家長，如果發現孩子張口呼吸、晚上嘴巴張開、睡覺打呼，就要特別注意，及早就醫評估追蹤，改善口腔不良習慣，6到10歲是早療黃金期。