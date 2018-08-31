進口廢紙、廢塑 環署將限制來源、種類

2018-08-31

〔記者劉力仁／台北報導〕中國去年十二月實施禁廢令後，許多國家廢紙及廢塑膠轉而來台處理，部分人士形容台灣成為世界垃圾場，環保署解釋，台灣是國際資源循環經濟的熱點，國內回收業者也需要進口廢紙及廢塑支撐產業經濟規模，不過環保署將限制來源及種類，禁止業者進口跟國內回收體系重疊的廢紙及廢塑，並補助回收個體戶收入，減低對國內回收體系衝擊。

環保署統計，台灣去年下半年廢塑進口九萬三千多公噸，今年上半年約進口二十四萬四千八百公噸，成長二．六三倍；去年下半年廢紙進口五十七萬二千六百公噸，今年上半年約進口七十六萬六千八百公噸，成長一．三四倍。兩者共成長一．五二倍，進口數量明顯增加。

環保署發現進口量異常後邀集相關部會研商，日前預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，規定廢塑來源須為塑膠製程產生的下腳料或不良品，不含醫療廢棄物，且限單一材質或單一型態塑膠；廢紙限回收未漂白牛皮紙、紙板及瓦楞紙或紙板，不得夾雜非紙材質。

環保署廢管處副處長蘇國澤表示，華爾街日報曾報導台灣資源回收率高達五十五％，是處理垃圾的天才，再利用技術也好，譬如我們回收寶特瓶製成機能球衣大受國際肯定，世界盃足球賽很多國家隊球衣來自台灣。

環保署副署長張子敬表示，台灣回收資源體系及技術完整，但自產的廢紙、廢塑量不夠支撐回收業使用，所以才允許業者以「產業用料」名義進口廢料。未來跟國內回收體系重疊的廢料將禁止進口，維持國內回收市場穩定，也將加強邊境查驗，確保廢塑膠及廢紙進口品質。

台灣區造紙公會表示，進口回收紙品質較國內優，國內回收紙需摻配進口回收紙補強，造紙廠以進口廢紙補足缺口，國內回收體系並未崩壞。

補助回收個體戶 降低進口衝擊

國內回收個體戶反映今年進口廢料多，影響收入，蘇國澤表示，今年上半年廢紙箱回收價從每公斤三．九四元跌至二．三八元，個體戶每月約減少一千一百三十四元，環保署去年補助地方政府僱用低收入個體戶，每人每月工作二十五小時，月收入增加三千零九十二元，至七月份已經僱用四千一百五十九人。