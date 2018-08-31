陳冠齊空拍失事週年 妹妹刺青追憶

2018-08-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕失去至親有多痛、思念再也看不到的人心情有多苦澀，都藉由刺青，刺進身體裡，用一輩子的時光思念。

相機、紫荊花象徵親情

「看見台灣」的導演齊柏林逝世一週年，同機身亡的攝影助理陳冠齊的生命停格在廿五歲，他的家人走過傷痛一年，陳冠齊的妹妹陳映汝，將哥哥最常用的相機與花語是「親情」的紫荊花，刺上手臂表思念。

明起舉辦紀念攝影展

陳映汝在台中市政府協助下籌辦「齊心齊飛」陳冠齊紀念攝影展，九月一日起將在國際ＮＧＯ中心展出，她最盼讓大眾知道，「陳冠齊不只是齊柏林助手，更是熱愛台灣這塊土地的陳冠齊。」

去年六月十日齊柏林為拍攝「看見台灣二」空拍勘景搭機失事，陪伴他的攝助陳冠齊也跟著消逝在天際，事過一年，陳冠齊的大妹陳映汝選在這月中進行人生第一次刺青，把哥哥生前最常用的相機，搭配在彩虹下綻放、花語是「親情」的紫荊花圖案刺上左手臂。她說，刺青的痛，比不上失去哥哥的痛，但象徵她永遠的思念。

陳映汝說，身為長子的哥哥常貼心用自己的方式關懷家人，自己省吃儉用，剪百元頭髮、買百元服飾，但總知道幫愛泡茶的阿公買茶葉、幫阿嬤買骨頭藥，還買了台掃地機器人送給當職業婦女的媽媽，連妹妹用的化妝水他都顧到了。

哥哥從小有正義感，高中時更常對土地正義的議題十分關注，愛台灣也常批判所見所聞的不公不義事物，她常覺得哥哥是「憤青」，跟他有距離感。隨著哥哥的驟逝，陳映汝接觸到很多對哥哥表達思念的朋友，加上為整理哥哥的攝影作品，讓她覺得彷彿重新認識哥哥，似乎透過哥哥的眼睛看見不一樣的台灣、一個美麗的世界。

陳映汝也說，哥哥當年獲齊導錄取後興奮跟家人報佳音時，眼神閃耀著光彩，其實懼高的哥哥實際參與空拍後曾返家分享「滿怕」的，但每次出行動，哥哥總是忘我投入，忘了懼怕。