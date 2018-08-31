孤單開學日！34國小新生僅1人／22.3萬龍子龍女入學 比去年劇增4.1萬人

2018-08-31

〔記者林曉雲、蘇孟娟、蔡亞樺、花孟璟／綜合報導〕全國中小學昨天開學，今年小一新生是龍子龍女，人數共有廿二萬三千多人，比去年大增四萬一千多人，各國小費盡心思迎接「龍寶寶」歡喜入學，但偏鄉小校還是出現「一個人的小一」，教育部統計，小一新生只有一人的學校，今年有十一縣市、卅四校，比去年四十六校略減；花蓮縣港口國小則出現「零新生」。

花蓮港口國小零新生

今年小學逢龍年新生入學，台中市國小新生數較去年激增四三○○人，惠文國小更是一口氣有九對雙胞胎報到，較去年增加七對，惠來國小、永春國小也喜迎六對龍年雙胞胎新生；高雄市小一新生也比去年多了四六○○多人，台北市小一新生人數共兩萬五十八人，較去年增加二八九七人，因應龍寶寶增多，班級數增加了九十二班。

一人班級可採混齡教學

雖今年小一新生數大增，但小一新生只有一人的學校也有卅四校，對於「一人班級」，教育部國教署中小學組長武曉霞表示，在偏鄉小班小校轉型的過程中，傳統學校班級模式恐已無法因應學生人數過少時，在同儕人際互動、團體學習、學習動機等層面的需求。為面對此一挑戰，可透過混齡教學及跨年級教學等方式，提升學生學習效能。

教育部統計全國廿二縣市，有卅四校小一新生只有一人，其中南投縣有七校最多，分別為新民國小、鹿谷國小和雅分校、新興國小、豐丘國小、力行國小翠巒分校、南豐國小及發祥國小；嘉義縣也有碧潭國小、仁和國小、光華國小、大湖國小及豐山實驗教育學校五校；台南市則有瑞峰國小、六甲國小湖東分校、大內國小頭社分校及龍崎國小龍船分校等四校。

其他小一新生只有一人的學校還包括花蓮縣鶴岡國小、舞鶴國小、奇美國小及靜浦國小四校；雲林縣有朝陽國小、口湖鄉文光國小（口湖分校）及興南國小三校；澎湖縣有虎井國小和中屯國小；高雄市有新興國小和木柵國小；台東縣則是富山國小利吉分校、大鳥國小愛國埔分校及安朔國小新化分校；苗栗縣有兩校為林森國小和福興武術國（中）小；新北市柑林國小及宜蘭內城國民中小學也只有一名小一新生。