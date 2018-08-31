Uber空中飛車 2020東奧現身

〔記者簡惠茹／東京報導〕二○二○東京奧運可望看到空中飛車現身！美國叫車服務公司Uber昨宣布，東京成為亞洲第一個推動空中飛車的城市，而在這個全球空中運輸革命中，台灣更佔要角，台灣電池大廠能元科技（Molicel）將為Uber的空中飛車打造專屬鋰電池。
東京成為亞洲首座推動城市
Uber昨起一連兩天，在日本東京舉行二○一八年Uber Elevate空中飛車亞太峰會，營運長Barney Harford宣布，繼美國德州達拉斯與洛杉磯之後，日本東京成為第三個加入空中飛車計畫的城市。首批試營運候選國家，包含日本、印度、澳洲、巴西和法國等五國。
Barney Harford表示，Uber已和日本政府達成協議，將在東京導入空中飛車計畫，二○二○年試營運時正值東奧，本來從東京到橫濱舉辦的棒球比賽場地，車程需要一個半小時，使用空中飛車只要十分鐘。
Uber去年在美國舉辦首次空中飛車峰會，目標希望在二○二○年完成飛行測試，並在二○二三年讓Uber Air的服務商業化，開始提供搭乘。看中亞太美食外送市場潛力，也將展開Uber Eats無人機外送服務實驗，今年五月美國聖地牙哥已列為無人機外送服務測試地區。
空中運輸要角 台廠打造專屬鋰電池
與Uber攜手打造空中飛車電池的台灣能元科技總經理薛人禎表示，Uber Elevate空中飛車電池原型已經出爐，但後續還要考量每架飛行器加裝幾顆電池、重量等因素，從開出規格到真正完成，還有很長的路，但他相信三到五年內，很有機會達成，本月已經開始跟Uber進行測試。
唐鳳數位外交 唯一外國官員演講
政委唐鳳昨也出席Uber空中飛車亞太峰會，分享台灣開放政府的作法，是除了日本官方以外，唯一在會中演講的外國官員。唐鳳會後表示，以前台灣解決問題時，不一定用外語宣揚，可能甚至不宣揚，自己埋頭苦幹，現在透過數位外交的方式，可增加國際能見度。