4次協商達共識 機師1年不罷工

2018-08-31

鄭文燦市長、兩航董座出馬 勞資簽訂團協

〔記者陳宜加、陳昀／綜合報導〕華航、長榮機師罷工危機暫時解除，兩航勞資雙方各經四次協商後，取得部分進展，昨宣布休兵，雙方白紙黑字簽訂迄今已有共識項目的團體協約，也將持續協商，工會承諾「一年內不會發動罷工」，若所有訴求能在明年九月底前達成協議，三年內不再罷工。

桃園市機師職業工會八月七日取得罷工權，因中秋連假將至，情勢一度緊張，隨著政府積極介入下，華航、長榮勞資雙方重新坐上談判桌，一個月內四度協商。

工會理事長李信燕說，化解危機的關鍵，是協商過程中，資方出席主管層級陸續提高，最後華航董事長何煖軒、長榮航董事長林寶水與桃園市長鄭文燦都親自出面與工會幹部懇談，充分展現善意，勞資雙方協商過程中均有很大成長。兩航均已初步達成核心訴求共識。

華航方面，資方同意調整FOQA飛行數據監控使用原則，以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練與場站改善，勿逕行懲處，工會認為，這有利於改善、增進飛航安全。民航局說，今年FOQA研討會預計十一月前舉行，將首度邀機師工會參與。

華航資方也同意片面勞動條件變更會進行明確限制，實質涉及勞動條件不利變更調整，須與工會進行協商。長榮方面，資方同意下修最低服務年限，由現行十五年漸進式調降，培訓機師將於一一○年後降至十年。

而工會要求改善的疲勞航班，長榮亦同意紅眼航班待機師飛行至目的地後，隔夜休息再行返回；且冬季長程航班、例如台北飛洛杉磯，增加航班機師人力配置。長榮也原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消權限。

明年九月底前若達成所有協議 3年不罷工

李信燕指出，尚未取得共識的訴求，兩航約定一年協商期，明年九月底前任何訴求達成協議，隨即依約定日期實施並納入團體協約中，期間暫緩罷工等爭議行為；工會肯定資方，最終願意放下成見，協商尋求共識。

鄭文燦透露，過程中自己曾分別與機師工會及二名董事長懇談，力促雙方各退一步、達成共識，最終決定改朝團體協商來解決問題，未來團體協商一定會優於「勞基法」，也能帶來更好的飛航品質，不只是勞資雙贏，是連同政府、社會的「四贏」。