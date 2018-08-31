菜價逐漸回穩 秋節供應沒問題

2018-08-31

〔記者吳欣恬、楊心慧、洪臣宏、涂鉅旻／綜合報導〕八月廿三日南部豪雨成災至今，昨日台北果菜批發市場蔬菜每公斤平均價卅八．二元，比前天小漲六．八％，逐漸回穩。不過因南部仍有斷續雨勢，高雄市林園區黃家古厝聚落昨天清晨驚傳三棟百年建築崩塌，警方在現場拉起封鎖線。

南部雨勢未斷 百年無人住古厝崩塌

高雄黃家古厝古宅聚落已沒有人居住，港埔里里長吳石南說，古厝都有上百年歷史，熬過無數次颱風侵襲，最近因為雨勢不斷，土石含水量太高，加上屋內木頭樑柱也遭白蟻腐蝕嚴重，才會倒塌。

台北市蔬菜到貨量昨減少一七○噸，導致多數菜種批發價上漲。昨日台北果菜批發市場空心菜上價每公斤八十四元，下價僅廿六元；小白菜上價卅九元，下價僅八元；絲瓜上價四十九元，下價十元；小黃瓜上價每公斤六十五元，下價廿元，差距最大的是苦瓜，上價每公斤九十四元，下價十元，相差超過九倍。

農委會指出，已努力調節產銷，但蔬菜水傷難免，同一作物上價與受損次級品的下價相差可達數倍，民眾選購可多比較。

記者走訪台北市各大市場，蔬菜價格仍高，一小把蔬菜卅至卅五元，絲瓜一斤約五十至六十元，換算起來一條約要七十元，讓不少婆婆媽媽不敢多買。

農糧署表示，預計這週水傷的菜應能銷完，復耕如果順利，短期葉菜類約十五、十六天即可上市；瓜果類的花被雨打掉後復耕較慢，一兩週後供應恐會略微吃緊。

截至昨天下午五點，全台農損七億六六一四萬元。農委會主委林聰賢表示，農損主要損失項目在漁畜，不至於影響中秋節供應；但根據農委會盤點，今年中秋節，包括鵝、雞蛋，木瓜以及食用玉米都會小幅漲價。

守護人民最前線 總統肯定國軍救災

總統蔡英文昨則對國軍站在守護人民最前線，再次表達感謝與肯定。今年國軍楷模、曾參與今年二月花蓮強震救災工作的空軍第六混合聯隊第十空運大隊大隊長張智棟說，國軍是「變形金剛」，可以制服筆挺地亮相，也可以捲起袖管、穿雨鞋投入救災。這是國軍仁義精神，也是國軍能為人民奉獻的見證。