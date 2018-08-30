飯菜分離 避免吃進過多油鹽

2018-08-30

記者吳亮儀／台北報導

習慣飯、菜分開吃？還是混著吃？哪一種方式比較健康？董氏基金會調查發現，7成家長替孩子準備「碗公」裝午餐，小孩會將飯菜都混著吃，不僅難吃出食物美味、更容易無形中吃下過多油與鹽。

董氏基金會昨天舉辦記者會，說明這項共152份問卷調查中，大多數家長都幫小孩準備碗公或便當盒，只有約兩成家長替小孩準備餐盤或有分隔的便當盒。

董氏基金會表示，飯菜混一碗，不僅影響食慾，也會影響健康，同時小孩也不了解各種食物的份量，失去認識各種食材的機會，也影響孩子使用筷子的技巧、無形中吃下過多油糖鹽與熱量、養成「吃太快」的習慣，咀嚼機會及次數的減少影響牙口發展。

飯菜混吃 恐影響兒童牙口發展

董氏基金會呼籲，應該「飯菜分離」以避免無形中吃下過多油糖鹽與熱量。

林口長庚醫院兒童胃腸肝膽科醫師趙舜卿說，吃飯速度太快會讓大腦飽食中樞來不及接收飽足訊息，在感覺到吃飽前就已經吃過量，易導致肥胖，也容易消化不良、胃脹氣。

國民健康署今年有公告台灣版「我的餐盤」建議比例，飯菜分開盛裝也能利用「每餐飯菜肉體積比221」、「飯和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉少一半」口訣，達到了解各類食物及均衡比例的概念。

另外也最好少選擇飯菜混合類的餐點，例如滷肉飯、炒飯、炒麵、羹麵、義大利麵、焗飯、燴飯、湯麵等。