頭暈健忘 原來是低血鈣

2018-08-30

記者顏宏駿／彰化報導

彰化縣員林市一名62歲的張女士，因察覺自己越來越健忘，因此到醫院檢查，確診為副甲狀腺素不足，導致慢性低鈣血症，才出現疑似失智症狀，幸好沒進一步惡化，讓張女士連呼：「好佳哉！」

慢性低鈣血症 恐致失智

張女士說，半年前她開始頭暈，有時暈到站不穩，而且記憶力變差，總是忘了錢包或機車鑰匙放哪裡，懷疑罹患失智症才來就診。

宏仁醫院表示，張女士接受失智症常規檢驗，發現腦部出現異常鈣化，進一步驗血證實低血鈣，加驗確診副甲狀腺素低下，追問才得知她在30年前有進行甲狀腺手術。

宏仁醫院神經內科醫師王馨霈說，醫療團隊追查其病歷，懷疑她有可能在當年進行甲狀腺手術過程中，影響到副甲狀腺，造成副甲狀腺功能異常，因副甲狀腺素能提升血鈣，一旦缺乏甚至沒有，即產生慢性低鈣血症，導致腦部異常鈣化，造成失智。

張女士確定病因後，調整飲食習慣，每天吃鈣片、多喝牛奶、多吃帶骨小魚，定期抽血監測血鈣、血磷及尿鈣，現在血鈣已恢復正常值，健忘情形未再惡化。

王馨霈表示，低鈣血症可分急性與慢性，急性會抽搐、心律不整、「做鬼臉」等，慢性則會皮膚乾燥、失智症、巴金森氏症、後囊下白內障等，張女士以前偶爾頭暈，都當成一般疲勞，不自知身體長期處於缺鈣的狀態。

副甲狀腺素不足的低鈣血症病人，必須補充鈣和維生素D，除了食用鈣片，平日飲食應多吃維生素D及鈣質豐富的食物，鈣質和維生素D含量高的食物主要來自動物性食品，例如乳製品、魚肝油、牛肉、蛋黃、帶骨小魚。