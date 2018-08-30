止經痛狂吞雌激素 竟吃出子宮內膜癌

2018-08-30

記者吳欣恬／台北報導

38歲的王小姐從小就有經痛困擾，為改善經痛問題，聽朋友建議吃雌激素保健品，每天吃1-2顆，但經痛未見改善，原以為需長期調養，因此仍連續吃了3-4年後才停用。最近發現已連續4、5個月經期長達8-9天，原以為是工作壓力大，荷爾蒙失調，就診發現罹患子宮內膜癌。

國泰綜合醫院婦產科婦癌中心主任何志明指出，雌激素（動情激素）過度刺激是導致子宮內膜癌最基本的因素，舉凡從未生育、長期單獨服用雌激素、多囊性卵巢症候群、較晚停經及肥胖等都是較容易罹子宮內膜癌的族群。

何志明指出，經核磁共振、電腦斷層等影像學檢查，判斷王小姐為子宮內膜癌第一期A，需進行分期手術，切除子宮、卵巢、輸卵管及骨盆淋巴，但因王小姐怕痛，且擔心傳統開腹手術傷口會影響日後運動及生活作息，加上尚未生育，陰道很窄，無法進行腹腔鏡手術輔助經陰道子宮摘除微創手術，與醫療團隊溝通後決定接受達文西機器手臂微創手術，術後第4天順利出院，目前恢復狀況良好，持續回診追蹤。

何志明呼籲，子宮內膜癌雖常見好發於50歲左右停經前後女性，且高達9成病人都有子宮不正常出血症狀，但近年有年輕化趨勢，約5%患者小於40歲。

好發停經前後

提醒女性若有非生理期出血或出血超過1週等不正常出血的情況，需特別留意，其他如陰道不正常血絲狀分泌物、子宮積膿、貧血等也都是子宮內膜癌可能的臨床表現，應盡快就醫確診。

他也提醒，雌激素的過度刺激是導致子宮內膜癌的主因，婦女補充雌激素相關產品務必多加留心。