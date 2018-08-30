菜瓜布肺難察覺 比癌症更致命

2018-08-30

記者林惠琴／台北報導

75歲的方先生是一名退休的公務員，多年前曾出現咳嗽症狀，卻一直誤認為是心臟問題、支氣管炎而不以為意，直至4年前至國外旅遊時，突然出現嘴唇發紫、呼吸困難、胸悶、胸痛等情形，返台後接受電腦斷層掃描發現，罹患「特發性肺纖維化」，也就是俗稱的「菜瓜布肺」！

台灣胸腔暨重症加護醫學會間質性肺病委員會召集人、振興醫院呼吸治療科主任陶啟偉表示，正常的肺部如同氣球一般，柔軟有彈性的肺泡壁，但菜瓜布肺則是肺部因纖維化而充滿疤痕，就像菜瓜布，也漸漸喪失氣體交換的功能，最後可能導致患者無法正常呼吸。

陶啟偉指出，菜瓜布肺是不可逆的肺部疾病，病因不明，過往研究彙整潛在危險因子，包括家族史、50歲以上、吸菸、胃食道逆流，以及經常接觸粉塵等環境暴露。

陶啟偉強調，肺活量會隨年齡增長下降，以40歲以上健康成人而言，平均肺活量下降速度為一年約30毫升，但菜瓜布肺患者下降速度則高達200毫升，較不容易吹起氣球。

莫輕忽喘咳累3症狀

喘、咳、累是菜瓜布肺患者常見三大症狀，早期症狀容易被忽略，經常被誤診為支氣管炎、氣喘、肺阻塞、肺氣腫、心臟疾病，約耗費1至2年確診，5年存活率更比乳癌、結腸癌、皮膚癌、膀胱癌等還要低。

台大醫學院內科教授王鶴健表示，以盛行率推估，目前國內約有1500至2000位菜瓜布肺患者，但可能尚有很多潛在病人未確診。

王鶴健強調，急性惡化是造成菜瓜布肺患者死亡的主要原因，冬季發生率與死亡率均高於其他季節，因此須特別注意，尤其要及早發現、盡量延緩肺活量下降幅度。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲，民眾若出現不明原因喘、咳、累，或是食慾不振、體重下降、杵狀指等症狀長達8週以上，最好儘快就醫檢查。