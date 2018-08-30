不滿技術性排除 台鐵電聯車案 台車拒投標

2018-08-30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局將投入逾九百億元經費採購新車，五百二十輛區間客車已於五月決標，由韓國Hyundai Rotem公司得標；六百輛城際電聯車採購案將於九月二十八日開標。不過，身負國車國造任務的台灣車輛公司，認為台鐵局以分包限制、限制共同投標廠商資格等方式，技術性排除台車公司參標，台車公司董事長蔡煌瑯不滿地表示：「我們不投了。」

依據台鐵招標規範，要求投標廠商若有共同投標的合作廠商，也必須要有「過去十年需有製造實績」及財務能力資格，還規定車輛的製造、組裝，必須投標廠商自行履約，不能外包其他廠商。

台車質疑指，台車曾負責台鐵ＥＭＵ七百型、ＥＭＵ八百型區間車製造，符合實績資格；財務方面，合併計算分包商資本額後，也符合採購資格。但國內鐵道車輛產業發展尚未健全，仍需找尋國外知名車廠合作，將部分分包給合作廠製造及組裝，但經反映後，台鐵局刪除不得分包敘述、改定義為車輛主要部分不得轉包，依舊阻礙台車與國外合作團隊參與投標。台車指出，台鐵此舉恐造成國內廠商都難以參與投標，喪失軌道車輛產業發展契機。

台鐵局表示，採購案已公開招標中，屬國際標，符合政府採購協定ＧＰＡ，國內外廠商必須公平對待，台鐵不能對個別廠商非正式訴求提出回應。

交部︰扶持國內軌道業 可再溝通

交通部次長王國材則表示，共同投標廠商也須具備實績、財務資格，主要是擔心廠商及合作對象都不具足夠能力，就算真的交車，車輛品質也令人堪憂。至於電聯車製造、組裝需得標廠商自行履約，擔心廠商轉包後，有問題都推給下包廠商，甚至要台鐵自己找下包廠商處理。但扶持國內軌道產業發展，是交通部裡重要任務，可居中再努力溝通。