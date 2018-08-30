美狂牛症爆第六例 未進屠宰線 食藥署︰暫不調整美牛進口

2018-08-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國再現狂牛症病例，衛福部食藥署昨晚發布新聞稿揭露，美國佛羅里達州發現一例牛海綿狀腦病（ＢＳＥ）病例，也就是狂牛症，是一頭六歲老牛，這是美國歷年來第六例病例。該牛隻未進入屠宰線，食藥署表示，研判此屬個案，且我國進口美牛沒有來自佛州，故暫不調整美牛進口作業。

牛海綿狀腦病俗稱「狂牛症」，是二十世紀一種新興疾病，會造成感染牛隻的腦部組織出現空洞化、狀似海綿樣的病變。人類若食入感染牛海綿狀腦病的牛製品也會染病，病患因腦部組織受損，會逐漸出現精神障礙等癡呆症狀終至死亡。

食藥署副組長魏任廷說，這頭牛確診是「非典型」的狂牛症，一般典型的狂牛症是因吃進飼料染病，「非典型」狂牛症則是牛隻老化時可能會出現的病症，牠也沒進入屠宰線。

統計顯示，去年我國進口美牛四．五萬噸，占總進口量近四成，為國內進口牛肉最大宗，其次為澳洲與紐西蘭；魏任廷說，食藥署已在第一時間向美方要求儘速提供此案例相關資料，並持續密切注意世界動物衛生組織（ＯＩＥ）對此案例評判，如美國牛肉產品的國際警訊等。

食藥署表示，會持續密切注意各國對此案例的因應及處理方式，必要時由跨部會赴美執行實地查核。美國現為ＯＩＥ評定的「ＢＳＥ風險可忽略」國家，我國對美國牛肉管理依據ＯＩＥ國際規範及「台美牛肉議定書」辦理，目前僅開放我國核准的工廠生產共計六十六家（沒有位於佛羅里達州）、三十個月齡以下牛肉製品，對美國牛肉及牛肉製品進口管理措施，仍維持現行作業。