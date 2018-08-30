汽車免鑰匙系統 恐釀一氧化碳中毒

2018-08-30

美5月13死

〔記者陳宜加／台北報導〕「Keyless免鑰匙啟動系統」蔚為風潮，國內不少新車採用，但消基會昨提出警告，美國五月就有十三人因引擎未關閉，導致一氧化碳中毒身亡，呼籲主管機關清查國內案例，並強化車商善盡法定安全警示義務，否則應依消保法開罰最高一百五十萬元。

啟動未熄火 車主不易察覺

消基會交通委員會召集人許永發表示，Keyless採用無線射頻識別技術，不用鑰匙，感應或觸控即可開關、啟動，加上汽車工業發達，引擎安靜、排放少，一旦未熄火，一氧化碳易於密閉空間累積，有致命之虞。

消基會董事長游開雄表示，Keyless新科技更便利，但今年五月美國傳有十三名車主，因未注意由Keyless啟動的引擎未關閉，長期怠速之下，造成車內一氧化碳濃度過高而中毒死亡，美國已啟動團體訴訟求償。

消基會呼籲車商強化警示

消基會估算，我國超過一百二十款車型使用Keyless系統，至少百萬輛車上路，車主警覺意識更重要。消基會發函建議國內十六家業者強化警示，但僅七家回覆。

MAZDA建議選擇安全開放空間停車，手冊已加註警語；和泰同意回報日本原廠參考；汎德手冊已提醒車輛應位於通風處；SAAB汽車台灣總代理商富指出，列入考量並加強內部教育訓練。

部分車型則已經有警示功能，KIA表示，鑰匙遠離、未熄火車輛將發出警示音提醒，未來也將加強提醒；福特表示，靜止三十分鐘未踩油門將自動熄火；裕隆表示，車型有防止消費者忘記熄火的配置，須熄火方能拔出鑰匙。

游開雄指出，國內停車場不見得通風，另許多民眾家裡透天厝逕將一樓作為車庫，風險驟增，建議車商要更明顯標註車內使用警語，並加入儀表板提示燈、警示音等多重警示系統；消費者可考慮自行加裝一氧化碳警報器。

他表示，根據消保法規定，商品流通市面應確保安全性，若可能危害生命、健康、財產，須採取警告標示與緊急處理方法，限期未改開罰六至一百五十萬元。