挨轟後急轉彎 泰簽不漲價了

2018-08-30

維持現狀釋善意 旅行業不再抵制

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、蕭玗欣／綜合報導〕泰國貿易經濟辦事處原規劃十月起將外包簽證業務、調漲簽證費四七○元，引發反彈，甚至有旅行社直接下架泰國旅行商品。泰辦昨宣布，「目前」仍維持原先簽證辦理方式，泰國駐台代表通才強調，簽證代辦公司VFS Global「是提供民眾申辦簽證的一種選擇」。旅遊業者表示，泰辦既然釋出善意，公會也不會再進行抵制，未來將會持續溝通。

吳釗燮︰對泰免簽很成功

外交部長吳釗燮昨出席「外交之友貢獻獎」時受訪強調，我國實施泰國免簽後，泰國來台觀光客增加近五十％、東南亞來台觀光客也成長將近三十％，免簽政策「的確是非常成功，也受到很大回響」。

行政院政務委員張景森曾說，泰國觀光客讓我國觀光收入淨增超過一百億元。他昨天表示，泰國觀光客平均在台停留七天，日均消費一四四美元，七天約一千美元，加上機票平均每人花費四萬台幣。開放泰國免簽後，今年上半年已經有十八萬人來台，整年可以達到三十六萬人，比免簽前增加二十四萬旅客，每人消費四萬元，可達九十六億元，一百億元是合理推估。

但我國給予泰國免簽，泰國辦事處卻規劃，十月起簽證將強制由各旅行社改由泰方外包的簽證公司受理，除簽證費外，每人將加收四七○元手續費，通才親上火線召開記者會稱，透過「簽證中心」是現代潮流，可解決辦事處人力問題，提供台灣民眾申請簽證的服務品質。但變更後的護照簽證費一本由一二○○元增至一六七○元，引發旅行業者與民眾反彈。

抗議泰簽漲價，日華旅行社昨開出第一槍，宣布即日起無限期下架泰國旅遊商品，抗議泰國對台簽證不平等待遇。

泰辦昨日稍晚緊急宣布，現行簽證申請「維持現狀」，民眾有三個申請方式，第一是民眾可照舊前往辦事處申請觀光簽證，沒有名額限制，費用為一二○○元；第二是民眾若不想要排隊，可以透過簽證中心申請簽證，但除了一二○○元簽證費用，還得多繳手續費四七○元；第三是可以透過旅行社代辦申請簽證，旅行社代辦手續費一般為三○○元。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽說，既然泰辦釋出善意，公會也不會再進行抵制，希望泰辦不是「緩兵之計」，未來台、泰應有更平等互惠關係。