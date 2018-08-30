掌潭村水退了 居民感謝賴揆守諾

2018-08-30

〔記者林宜樟、蔡宗勳、楊淳卉／綜合報導〕嘉義縣東石鄉掌潭村在「八二三雨災」中淹成水鄉澤國，行政院長賴清德二十七日晚上承諾三天退水，提早在昨天凌晨完成。掌潭社區發展協會理事長林文達感謝昨天再次前往視察的賴清德實現承諾、有魄力，也感謝國軍協助。

受災駕訓班老闆：行動證明一切

新十全駕訓班內的教練車泡水損失慘重，賴清德勘災見到駕訓班負責人李宏章時頻說「歹勢」，李則感謝救災單位，強調「水災不可怕，最怕的是口水，行動證明一切」；東石鄉西崙村八十二歲林蔡阿嬤的老房屋於水患中傾倒，她泡水多日，雙腳受傷。看到賴揆一行人時，她眼淚直流，賴彎腰幫她脫襪，並請衛生福利部朴子醫院院長蔡宗龍診察傷勢。

水利署統計嘉義縣淹水多日的三處區域，布袋鎮新十全駕訓班旁淹水面積三公頃，東石鄉東、西崙村五八○公頃，東石鄉掌潭村三四○公頃，水深一二○至一五○公分。

水利署長賴建信說，參考鄉親意見佈設抽水機並採重力排水的方式救災，由於淹水地區地勢低窪，道路排水系統無法負荷，且台十七線路面較高，影響水流排出，都要檢討克服。賴揆見布袋鎮考試里鹿寮聚落尚有十多公分淹水，也請里長提出處理作法，要求水利單位彙整並改善。

小英肯定國軍救災

兼任民進黨主席的蔡英文總統昨於民進黨中常會中，肯定國軍全力投入第一線救災。行政院副秘書長何佩珊赴中常會報告，指水災主因來自於滯留及強降雨滯雨量超標。後續因應水災，行政院將於今天院會由交通部、經濟部、農委會進行跨部會檢討報告。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，新會期即將開議，許多有關這次水災延伸的治水預算，包括前瞻基礎建設計畫水環境建設等，研判在野黨會「口水不斷」，民進黨會「正面迎戰」，全力捍衛過去治水的成效和未來的治水預算。