西南氣流減弱 中南部仍有局部大雨

2018-08-30

〔記者蕭玗欣、蘇福男、洪定宏、陳彥廷、邱芷柔／綜合報導〕受西南氣流影響，高屏地區昨日持續下大雨，又帶來淹水災情。中央氣象局表示，今起西南氣流明顯減弱，中南部、東南部雨量將逐日減少，但仍可能有局部大雨，其他地區則要留意午後短時強降雨發生。

高雄燕巢7戶民宅地基掏空

昨西南風仍強，高屏有多個測站單日累積雨量接近兩百毫米，高雄前鎮測站更衝破兩百，幾乎達豪雨程度。高雄市燕巢區深興路七戶民宅地基遭大雨沖刷掏空，一戶廚房甚至出現大凹洞，搖搖欲墜，警方拉起封鎖線、疏散居民。阿公店水庫疏洪道旁的防汛道路，昨也出現近一百公尺的路面塌陷。一心路與和平路口晚間也出現塌陷長兩公尺、寬一公尺、深兩公尺的大洞，一輛自小客部分陷入，幸無人傷亡。

大寮、永安10多戶仍泡水

此外，大寮區會社里鳳林三路三四四巷內十多戶，自二十三日暴雨發生至今，遇雨就積水，所以一週來，住戶仍泡在水裡，水深到小腿。代理市長許立明承諾短期優先在雨水箱涵和前庄排水間施作閘門，配合移動式抽水機，長期則整治林園大排。永安區新港里六鄰則因地勢低窪，加上附近有溝渠工程在進行，及紅樹林、魚塭海水管造成通洪斷面狹窄，大豪雨過後水淹及膝，有十多戶人家還泡在水裡，昨有住戶划竹筏接送幼兒上下學。

屏東新園、南州2村淹30公分

屏東縣昨天截至下午六點再降下約兩百毫米雨量，新園鄉港西村及南州鄉萬華村積水三天未退，甚至一度淹至三十公分，縣府正協助各鄉公所加快抽水。另省道台十七線也因積水一度封路。

氣象局預報員李孟軒表示，今、明兩天台灣附近偏西南風，但強度已明顯減弱，迎風面的中南部、東南部有局部大雨發生機會，其他地區以午後雷陣雨為主。

中央氣象局預估，週五太平洋高壓逐漸靠近台灣，各地白天有機會看見陽光露臉。週末全台各地以午後雷陣雨為主，僅迎風面南部會有不定時短暫雨。氣溫方面，未來一週北部高溫卅三度左右，其他地方約卅到卅二度。

至於週三生成的輕颱燕子，有機會增強為強度颱風，會不會對台灣造成影響，要等週日、下週一才會比較明朗。