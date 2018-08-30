防致災暴雨 鄭明典倡整併颱洪中心、氣象局／氣象局明年擴大建置降雨雷達 提高中小尺度對流預報能力

2018-08-30

〔記者蕭玗欣、吳欣恬／台北報導〕南台灣遭暴雨襲擊，不僅雨量預測一修再修，時雨量更動輒破百毫米，中央氣象局坦言諸如中小尺度對流或豪雨等天氣系統，要到二至三個小時前才能知道那些地區有降雨趨勢，提前預測精準度有限。中央氣象局副局長鄭明典昨呼籲，希望科技部所轄台灣颱風洪水研究中心，能和氣象局整併至未來的環境資源部，以提升研究人力及能量，引起熱議。

整併後再納入環境資源部

過往氣象的極端降雨研究多針對颱風或梅雨峰面的長延時強降雨作研究及分析，但氣候變遷，近年常見局部型暴雨致災。由於科技部近期正針對颱洪中心與國家災害防救科技中心的整併進行討論，鄭明典昨在臉書拋出颱洪中心應與氣象局整併的想法。他表示，許多國家的氣象作業單位都會有些附屬研究單位，颱洪中心可轉型成偏向支援作業上的研究，對氣象整體預報作業能幫助更大。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，不便對機關整併發表意見，但氣象局已計畫明年透過「精進雷達計畫」提升降雨監測覆蓋率，並申購新一代超級電腦，提升預報能力。

呂國臣表示，目前氣象預報對於中小尺度對流或豪雨等天氣系統，通常要等雷雨胞長出來才能及時監控。有些雷雨胞是從海上移入，氣象局規劃擴大建置降雨雷達，彌補陸地觀測的不足，在預報上則需將雷達資料同化到電腦模式，提高對短時強降雨的推估。

颱洪中心年底併入災防中心

颱洪中心主任黃清勇則回應，颱洪中心本就是氣象局的智庫及科研單位，主要協助氣象局在模式發展及資料同化兩部分；例如雷達觀測要進到預報模式需經過整合、雷達資料須經同化，擬合出最佳狀態，才能準確預報，再由氣象局提供地方及政府作應變。

黃清勇也直言，多數颱洪中心的人員還是比較想待在科技部，因為是單純做長期研究發展。且併入防災中心後，颱洪中心現有的無人飛機、剖風儀雷達等氣象觀測設備，災防中心都不收，以後可能要捐贈給大學系所。而就其領域，應該整併到未來的環資部，但可能變成以支援公務需求為主，不像現在支援學界研發，提供儀器資料等。

科技部回應，就是考量氣候變遷的極端降雨越來越嚴峻，立法院建議科技部將單位整合、發揮綜效，因此將颱洪中心併到國家災防中心，預計十二月底整併。

吳德榮：科技發展有極限

不過，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，以目前科技來說，要確切掌握中小尺度對流發生的時間、地點是有困難，各國都有相同難處，給再多經費和人力恐都無法大幅改變科技發展的極限。