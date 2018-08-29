腎血管肌肉脂肪瘤 良性的不定時炸彈

2018-08-29

文／王峯銘

40多歲的李小姐健檢發現，右腎有一顆腫瘤，經過進一步檢查，確診為「血管肌肉脂肪瘤」。

腎臟血管肌肉脂肪瘤是除了腎臟水泡外，最常見的良性腫瘤，由不同成份的血管、肌肉、脂肪組成而命名。發生率約0.1%-0.2%。有8成患者屬於單一性腎臟血管肌肉脂肪瘤，好發於中年女性；另外2成與體染色體顯性遺傳性疾病「結節性硬化症」相關，好發於較年輕患者而無性別差異，除了腎臟兩側多發性腎臟血管肌肉脂肪瘤外，還會在身體多處產生腫瘤。

大部分腎臟血管肌肉脂肪瘤的患者沒有臨床症狀，但可以隨著腫瘤體積增加，而出現腰痠、腰痛、血尿，甚至壓迫周圍正常腎臟組織而導致腎功能衰退。

體積大恐破裂 造成出血要命

大部分的患者都是在身體檢查時意外發現，由於生長緩慢，每年約0.2公分左右，一般建議定期抽血檢驗及影像學追蹤即可。一旦腫瘤快速長大或達4公分以上，腫瘤容易無預警破裂而導致劇烈腰痛、後腹腔出血、嚴重血尿，甚至出血性休克，如同一顆不定時炸彈。

腎臟血管肌肉瘤在未出血的情況下，以腫瘤內是否含有脂肪組織來區分於惡性腎臟癌。超音波、電腦斷層及磁振造影均是常用來診斷的影像檢查；而後兩者（尤其是電腦斷層）則是當腫瘤內脂肪成分偏少、腫瘤出血後，及詳細檢視其他組織構造，以做為治療規劃所必備的影像檢查；超音波則是常用來作為定期影像學追蹤的工具。

由於腫瘤破裂會引起大量出血進而危及生命，所以及早預防出血是必須的。

一般除了手術切除腎臟血管肌肉脂肪瘤外，也可考慮腎動脈血管栓塞術治療。一般來說，腫瘤小而且尚未出血時，適當手術治療後，還能保留住腎臟。

腎臟血管肌肉脂肪腫瘤是屬於相當良性的腫瘤，且預後也相當好，只要小心謹慎，定期追蹤檢查，是不會危害生命或引起併發症的。

（作者為凱硯診所院長）