開學防腸病毒蠢動 遊歐「注意」麻疹疫情

2018-08-29

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨天公布上週新增1例腸病毒重症，為北部男嬰在出生11天時發病，且併發心肌炎與新生兒敗血症，確診感染腸病毒克沙奇B5型，所幸已康復出院，提醒開學季即將來臨，家長與學童要注意勤洗手；若計畫前往歐洲的民眾，當地麻疹疫情創下近10年新高，最好事先評估接種疫苗。

國內今年已累計27例腸病毒重症，其中7例死亡。疾管署副署長羅一鈞表示，目前腸病毒疫情仍處於低點，估計不像往年開學季蠢蠢欲動，但仍有待持續觀察，並提醒家長與學童要注意勤洗手，以降低傳染風險。

若接下來有出國計畫的民眾，疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，歐洲今年上半年累計超過4萬1000例麻疹，已高於近10年任一年總數，其中，以烏克蘭逾2萬3000例最多，其次是塞爾維亞逾5000例，法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞也有1000例以上，英國英格蘭累計約800例，3成病例分布於倫敦，羅馬尼亞累計約600例。

其中，俄羅斯、喬治亞近期病例較多，考量當地感染風險增加，我國疾管署昨宣布提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級「注意」（Watch）。

疾管署提醒，民眾若要前往流行地區，可於出國前2至4週到旅遊醫學門診評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，以降低感染風險。

出國期間應留意手部衛生，出入公共場所戴口罩；返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史。