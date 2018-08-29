結核菌襲腦 致死率達5成

2018-08-29

記者蔡淑媛／台中報導

結核菌不只會侵襲肺部，也會侵犯腦部，致死率達5成，若經檢驗確認，一定要遵照醫囑接受抗結核藥物治療，否則有可能腦傷昏迷，甚至死亡。

60歲潘姓油漆工有糖尿病等慢性病，去年頭痛2-3個月，後來痛到頭皮發麻、無法站立工作，送急診時已經半昏迷，罹患結核性腦膜炎。所幸他接受抗結核藥物治療，並遵照醫囑用藥與追蹤，沒有留下後遺症。

油漆工半昏迷 幸治癒無腦傷

中山醫學大學附設醫院感染科醫師曹世明指出，潘先生被送到醫院時，神智不清、無法應對，但腦部沒有中風現象，也沒有發現腫瘤，當時懷疑是腦膜炎，進一步做脊椎穿刺抽脊髓液檢驗，以及抹片快篩，結果從高倍顯微鏡發現淋巴球、蛋白質大增等異常情形，評估是結核性腦膜炎，住院隔天就讓潘先生接受抗結核藥物治療。

潘先生服藥2週後清醒，1個月後出院，但仍須持續服藥1年，才算完成療程。至今用藥8個月已經幾乎痊癒，現在與妻子到市場賣滷味，也沒留下腦傷後遺症。

但另一名患者在去年就因發燒、咳嗽就醫，結核菌篩檢結果為陽性，但他卻以痰液未檢出結核菌為由，拒絕服藥，結果頭痛數月昏迷送醫，緊急給予抗結核藥物治療，可是結核菌菌量很大，侵犯到腦部，腦傷嚴重，昏迷至今，仍未清醒。

結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，曹世明說，肺結核與肺外結核比例為9比1，結核菌會侵襲人體各器官包括：淋巴、腦部、骨頭等，一旦感染結核菌，不一定會馬上發病，可潛藏在身體，等老化或免疫力降低時發病，潛伏期可長達10年。

曹世明提醒，一旦感染結核性腦膜炎，死亡率達5成，2成5會造成腦傷等後遺症。提醒民眾如果出現不明原因發燒、頭痛、咳嗽或咳血、體重減輕等症狀超過2週，就要趕緊就醫，及時治療。