泰駐台代表︰委託代辦公司 提供全天服務

2018-08-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國將新設簽證中心代辦服務，但加收手續費四七○元引發反彈。泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）昨親上火線說明，拿出一個裝滿護照的塑膠袋說，現行旅行社代辦送來的護照，「像買魚買菜一樣」，缺乏保障，為簽證服務品質與減少泰辦工作量，因而將委託全球最大的簽證代辦公司VFS Global辦理，未來不僅可全天開放受理簽證申請，且十月起將在台北及高雄各新設一處簽證中心，提供更有「品質保證」的服務。

對於免簽未能互惠，通才則回應，開放免簽事涉複雜，「家家有本難念的經」。且泰國給許多國家免簽，也沒得到互惠，「互惠並不是必須的」；他更比喻，就像男女可一起生活，但不一定要登記結婚，強調「台灣和泰國是朋友」。

對於加收四七○元，被指泰簽最貴將「強制漲價到二千元」，通才昨澄清指出，泰國簽證費未變，仍是一千二百，外界認為泰簽一千五百元，其實是含旅行社代辦三百元，未來差別是四七○與三百元間的一七○元。

通才直言，旅行社代辦和泰辦委託簽證中心辦理都是私人企業，消費者有選擇，「這是市場競爭」，所謂「一千五百變一九七○元不是事實，對泰辦也不公平」。

通才指出，泰簽委由VFS Global辦理，他自己不做旅遊公司，沒利益衝突。而未來，簽證中心將雙層封裝護照，每份護照也會有收件編碼以供追蹤，加強安全性，且十月起將在北、高新設簽證中心，目前泰辦因工作量大而限制送件時間，未來簽證中心則可全天受理。

泰辦也研擬更進一步簽證便捷措施，雖還未能使簽證電子化，但可望能隨時在手機、電腦上網申請填表，或可郵寄護照完成泰簽，預計年底前將公告相關訊息。