泰簽大漲價 旅遊業揚言抵制

2018-08-29

〔記者蕭玗欣、呂伊萱、陳宜加／台北報導〕泰國辦事處廿七日宣布泰國簽證將調漲四百七十元，引起國內旅遊業者不滿，擔心此舉將影響國人赴泰旅遊意願，且不符新南向政策對等互惠的原則。旅行商業同業公會全聯會昨嗆聲，希望外交單位介入協調，否則不排除抵制赴泰旅遊；外交部則表示，爭取簽證互惠待遇原則不變，將待九月泰國新辦法公布後，與泰方進一步協調爭取互惠。

親赴泰辦申請費用不變 但名額有限

泰國辦事處十月起簽證將強制由各旅行社改由泰方外包的簽證公司受理，費用從現行一千五百元再加收四七○元；個人申請方面，若到泰辦親自申請仍是一千兩百元，但十月起每日僅限五十到一百個名額，否則就要前往簽證公司辦理，每人仍加收四七○元。

旅行公會全聯會昨表示，泰國此舉造成旅行業和消費者不滿，且不排除抵制赴泰旅遊。業者指出，原本泰簽一千二已是鄰近各國較貴，未來等於漲四成；因此擬採取鼓勵民眾不要去泰國、下架旅遊商品等抵制作法。

旅遊粉絲專頁「愛出國iFLY」也宣布，不再發布關於泰國機票促銷訊息，並刪除水燈節、潑水節等文章。貼文表示，台灣出遊有一百多個免簽國，何不把昂貴泰簽費用花在其他國家，「泰國，掰掰！」

據統計，試辦泰客免簽後，二○一六年泰客增破十九萬人、去年更增至二十九萬二五三四人。但去年，國人赴泰國就超過五十五萬人次。

憂客源流失 泰國航空業盼維持現狀

行政院政委張景森昨受訪指出，我國試辦泰國免簽與泰國提高簽證費是兩件事；我們當然希望泰國也能減輕國人去泰國旅遊的負擔，泰國如加重負擔，遊客會減少，這是泰方應要考量的衝擊。外交部表示，泰辦預定九月底會提供新制詳細資訊，將再進一步協調，促請泰國給予國人互惠的簽證待遇。

不僅旅遊業，航空業者也憂心衝擊營運，目前八家業者經營台泰航線。泰航、泰獅航空在台代理業者等表示，台北—曼谷航線平均載客率七、八成，約三成團客，泰簽漲價一定有影響，希望維持現狀，將與泰方積極協商，盼有轉圜空間。據了解，航空業者也著手研擬包括機票促銷、與旅行社搭配推優惠套裝行程等配套。