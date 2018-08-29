學測數學 111學年分A、B科

2018-08-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教連動大學招生考試，大學招聯會昨天通過新變革，一一一學年起，大學學測數學科將改為「數學Ａ」、「數學Ｂ」兩科分開考，Ａ比Ｂ難，讓學生自由選考，大學招生時亦可選擇採計；未來學測將從六科改成七科，考試日期可能從兩天延長為三天，大考中心預計明年下半年公布考試確切方案、參考試卷及考試時間。

大學招生可選擇採計 明年公布方案

招聯會執秘戴念華表示，預計一○八學年上路的十二年國教新課綱高中數學課，改成必修八學分，且提前自高二（十一年級）分Ａ、Ｂ課程，由學生擇一修習，低數學需求者（如對文、法、史、哲等科系有興趣者）可選Ｂ類，高數學需求者（對理、工、醫及部分商管科系有興趣者）則可選Ａ類；為此，大考也隨之變革，學測數學科也將分Ａ、Ｂ兩卷施測。

戴念華指出，未來「數學Ａ」、「數學Ｂ」會分科分節施測，其中數Ａ內涵將比數Ｂ難，考生可選考或兩卷都報考；大學招生端可依規定設下參考採計門檻，選擇要採計數Ａ或數Ｂ。

學測考7科 考試日期可能延為3天

外界質疑是否增加考生負擔，戴念華指出，數Ａ比數Ｂ難，考生只要準備數Ａ就可囊括數Ｂ範圍，而且，未來學測從六科增為七科，但不管繁星推薦、個人申請或考試入學等招生管道，對學測成績最多只能採計四科，因此提醒考生只要關注將來志願與科系採計範圍，適性選擇考科即可。

招聯會昨也通過提案要擴大舉辦APCS「大學程式設計先修檢測」招生分組名額，APCS是資訊領域科系認可的程式設計能力考試，今年獨立出新招生系統篩選，提供五十名額，並招到四十六人；為了鼓勵適性揚才，招聯會在一○八學年將釋出七十六名額供全國招生。