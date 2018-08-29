30部抽水機齊發 東石掌潭村積水快抽乾

2018-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕八二三豪雨造成嘉義縣嚴重災情，東石鄉掌潭村全村泡水，居民撤離，自嘲被滅村變成「台灣威尼斯」，到昨天已是第六天。行政院長賴清德前晚涉水勘災，承諾三天內將水抽完，昨天深夜十點多，積水只剩一、二十公分高，災民希望能在賴揆承諾的時間內重回家園。

掌潭村廿三日大雨時原只有小淹水，但廿五日雨停後，水越積越深，最深淹過一層樓，一百多戶共兩百多位居民撤離，不少村民抱著神主牌逃難，當地道路全成水路，靠著船筏進出；賴清德前晚勘災時水深超過一公尺，他指示全力救災，目前該區域有卅多台抽水機全力抽水。

掌潭社區發展協會理事長林文達說，昨淹水深度已大降，賴院長承諾三天抽完水，若無法達成，災民會前往縣府抗議。

嘉義縣長張花冠表示，東石鄉塭仔村、東崙村、西崙村及布袋鎮考試里已脫離淹水，預計昨午夜前排除積水；至於最嚴重的掌潭村，縣府向民間調度超大型抽水機，三天內完成抽水。

許多災民無法理解，為何當地無雨才淹水？水利處長林谷樺表示，因雨量過大，該區域東側的貴舍排水溢堤，大水在平地四處漫流，地勢東高西低，漸漸往低處流，淹過東石鄉東崙、西崙及塭仔一帶，最後水再往西側更低的掌潭村堆積，因而出現雨停後，掌潭卻持續水位升高情形。

林谷樺說，已向水利署爭取在掌潭村附近的過溝中排設置抽水站，改善排水事宜，已獲同意，總經費九千一百萬元，正協調用地及工程設計，年底前發包施工，對解決當地水患有很大幫助。