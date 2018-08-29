雨勢落點難料 放不放假都挨罵

2018-08-29

〔記者羅欣貞、王榮祥、蕭玗欣／綜合報導〕停不停班課都挨罵！西南氣流帶來大豪雨，屏東縣前天（廿七日）是全國唯一全縣停班停課的縣市，結果雨下在山區；昨（廿八）日未停班課，雨勢卻集中市區，引來「前天不該放假，應放昨天」的抱怨。高雄市政府則是在昨天一早六點十二分宣布停班課，引發部分市民抨擊︰「早該宣布了！」

中央氣象局預報員林定宜坦言，昨日高屏的暴雨來自於西南氣流內中小尺度對流移入，這類型的中小尺度對流生命期短、移動速度快，一、兩天內很難掌握，至少也要兩、三個小時前才能觀測。

屏東市昨上午六至七點時雨量達卅六．五毫米、七點到八點也有十七．五毫米，適逢國中新生訓練，許多家長載孩子上學遇道路積水，動彈不得，怨言不斷湧入縣長潘孟安臉書。

屏東未停班課 怨言灌入潘孟安臉書

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，廿六日晚間氣象局預報資料顯示，隔天廿四小時累積雨量達三百五十毫米的停班課標準，所以宣布廿七日停班課，前天雨量也確實超過該值；前晚預報未達三百五十毫米，因此昨天未停班停課。目前科學還無法預測雨會集中下在當日何時、何地，縣府對於造成縣民上班上學不便，感到抱歉。

高市凌晨下起兩波大雨，造成市區淹水災情，市府於清晨六點十二分臨時宣布停班課，代理市長許立明臉書湧進數百則留言，有人質疑應及早宣布，還有人酸「高雄都淹水了，市長還在睡？」也有人緩頰，認為這時間點很為難，放不放假都會挨罵！

高市六點多宣布停班課 民眾嫌太晚

許立明說明，第一波雨勢從午夜十二點到兩點，還好各處滯洪池已先降至呆水位，抽水站、移動式抽水機也開始運作，未久即退水。第二波在五點來襲，最高時雨量達八十二毫米，瞬間造成市區多處積淹水，且高雄在上午八至九點達到大潮，內水難排出。由於已近上班時間，為避免市民暴露在高風險中，所以在清晨六點臨時宣布停班課，造成部分市民不便，他深感無比歉意、也願承擔。