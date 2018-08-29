高屏、台東 今防局部豪雨

2018-08-29

〔記者蕭玗欣、王榮祥、蘇芳禾／綜合報導〕西南氣流連日發威，高屏地區昨日清晨降下滂沱大雨，包括屏東新園鄉、高雄鳳山區、屏東市廿四小時累積雨量都飆破四百毫米。氣象局表示，高屏地區昨已達大豪雨等級，台南、台東也有豪雨等級雨勢，預估今天高屏地區、台東仍有局部豪雨發生機會，台南則有局部大雨。

高市宣布高中以下學生不必返校

高雄市政府昨晚宣布今天全市上班上課，高市教育局則補充，高級中等以下學校學生，今日「返校及相關活動」停止、學生不必到校；但私幼、補習班或安親班仍正常上課。

高屏地區昨持續降下驚人雨量，累積雨量達大豪雨等級，全台各地三小時累積雨量最大分別是屏東新園鄉一六八毫米、高雄鳳山區一五四．五毫米、台東長濱鄉一四四毫米和宜蘭大同鄉一一九毫米。

高屏雨勢週四才會明顯減緩

中央氣象局預估，今天中南部、東南部仍要小心有大雨或豪雨發生機會，高屏多處地區清晨要特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。至於宜蘭及北部地區，以午後雷陣雨為主。氣象局也表示，今天是西南氣流減弱的過程，但高屏地區雨勢要到週四才會明顯減緩。

此外，關島東方海面的熱帶性低氣壓，昨日上午形成今年第廿一號颱風燕子（國際命名JEBI），中央氣象局表示，目前預測對台灣無直接影響。

行政院長賴清德昨上午前往中央災害應變中心視察，與嘉義縣、高雄市、屏東縣縣市首長進行視訊會議，要求各部會要確實掌握情況，提供地方政府必要協助，避免西南氣流第二次侵襲再度釀成更嚴重災情。