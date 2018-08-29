暴雨強灌 高屏淹水、撤離數千人／屏東新園鄉1天狂降400毫米 「88風災都沒這麼嚴重」

〔高屏小組／綜合報導〕西南氣流發威，高屏地區自昨天清晨大豪雨強灌，導致高雄有百餘條河川土石流警戒、百餘處積淹水通報，市區交通打結、車況混亂。屏東春日、新園鄉大雨不斷，道路坍方、民宅淹水，屏市、麟洛、萬丹、長治等鄉鎮市道路也處處積水，幸無人傷亡。
高雄澄清路一度積水80公分
高雄昨凌晨至清晨出現兩波短時強降雨，旗津、岡山、鳳山、鼓山均傳出房屋毀損，住戶或被撤離或被救出。壽山上的萬壽山橋旁、三民區鼎金一巷各有擋土牆倒塌；林園溪州橋、橋頭典寶橋都因溪水暴漲而一度封閉，田寮高三八線、大社一八六甲線都有土石崩落。土石流警戒河川達一○二條，預防性撤離四三六七人。
大豪雨也造成中華地下道嚴重積水，水深逾一公尺，一輛計程車慘遭滅頂，幸司機和乘客均獲救。三民、鳳山交界的澄清路，部分路段積水一度深達八十公分，昨午前後才陸續消退。
屏東雨勢更驚人，昨天零點至晚間六點零七分，全國雨量前四名都在屏東縣。新園鄉一天狂降四百毫米，鄉內處處淹水；春日鄉士文村三天累積雨量更破六百毫米，因道路坍方，部落學生上課恐受阻，鄉公所正全力搶通。
「八八風災都沒這麼嚴重！」不少新園鄉民昨被傾盆大雨嚇得不知所措，很多人是在半夜被倒灌入民宅的雨水驚醒，台廿七線仙吉路段水深及膝，車輛通過十分驚險，一度封閉。新園鄉長陳武昌指出，聽到仙吉村淹水的通報時，他緊急調派移動式抽水機前往，但上游排水量過大，一時難以抽掉。
屏東縣政府廿八日晚間九點已撤離三地門、新園鄉等一○六人，來義鄉也執行撤離中；撤離者部分依親或安置收容，合計收容五十九人。
土石流影響南迴線八列次
台鐵南迴線屏東枋野至加祿間，昨下午發生土石流，屏東枋寮至台東大武間列車一度停駛，以客運接駁，直到傍晚六時許搶通、陸續恢復行駛，共影響八列次、一千七百廿五名旅客。
水利專家、屏科大工學院院長丁澈士分析，屏東新園鄉的積水應該都要排入東港溪，但港西村到萬丹地層都有下陷趨勢，加上地下水水位高，瞬間雨量又快又急，導致排水困難。他建議增設固定式抽水站，主管機關應衡量未來極端雨量及經費，拉高堤防、加大加深排水溝。
高市因應氣候變遷帶來強降雨威脅，則預計興建廿五座滯洪池，目前已推動十五座，其中兩座今年底前完工；並將加強岡山潭底、永安、美濃區河川疏濬工程，以及後勁溪與典寶溪流域整治排水工程。