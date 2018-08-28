半夜上廁所 天降龜殼花咬頭

2018-08-28

記者林惠琴／台北報導

65歲住在基隆暖暖山區的張先生，半夜上廁所開門時，被天花板掉落的龜殼花咬傷頭部，立即到附近醫院施打抗出血性蛇毒血清，但因持續臉部與頭皮腫脹，進一步轉至台北榮總，在被咬傷18小時之間，前後施打10劑血清，甚至因遭蛇咬傷頭頸部併發急性呼吸衰竭症狀，為全球罕見病例。

打10劑血清成功救命

台北榮總急診部主治醫師陳燕嘉表示，張先生到院時，臉部腫脹已進展至頸部，且因蛇毒的作用，造成口咽部組織腫脹而導致上呼吸道阻塞、併發急性呼吸衰竭症狀，因此緊急插管急救，入住加護病房，所幸在住院第3天後，腫脹開始消退、順利拔管，並於第5天治癒出院。

陳燕嘉指出，根據衛福部統計，全台每年約1100例民眾遭毒蛇咬傷事件，咬傷部位高達99%以上在上肢與下肢，以該院來說，過去20年收治相關個案，僅3例咬傷部位在頭頸部，均為龜殼花咬傷，至於美國出血性毒蛇咬到頭頸部案例小於2%，巴西更小於0.5%。另外，像張先生因遭蛇咬傷頭頸部併發急性呼吸衰竭症狀，不只是該院首例，在全球也非常罕見。

陳燕嘉強調，龜殼花是北部地區常見的出血性毒蛇，咬傷症狀以疼痛、腫脹、瘀青、出血、水泡、組織壞死等為主，若被出血性毒蛇咬到頭頸部時，蛇毒作用可能會引起局部組織腫脹，造成呼吸道阻塞導致急性呼吸衰竭，因此在治療上，可能需要更高劑量的血清治療，以利快速中和蛇毒，緩解不適症狀。

陳燕嘉提醒，每年3至11月是毒蛇活動頻繁的季節，若民眾不慎被毒蛇咬傷，應儘速就醫為宜。