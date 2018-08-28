美研究︰沛麗婷減重效果佳 未增心血管風險

2018-08-28

〔編譯孫宇青、記者林惠琴／綜合報導〕美國哈佛醫學院新研究指出，美國與台灣均合法上市的減肥藥「沛麗婷」（Belviq，學名Lorcaserin），其抑制食慾以成功減重的效果，是節食等其他方式的三倍，更不會增加心血管疾病風險。研究已刊登在「新英格蘭醫學期刊」。

人類腦部的下視丘弓狀核中，前腦啡黑細胞促素皮促素（POMC）神經元為抑制食慾的中樞，其功能隨著人體老化而下降，被視為中年肥胖的一大肇因。沛麗婷可高選擇性地予以活化，達到增加飽足感、進而減重的效果。

抑制中年肥胖 且有助改善三高

由美國哈佛醫學院附屬布萊根婦女醫院心血管藥物專家波胡拉（Erin Bohula）博士領導的團隊，針對一萬兩千名年齡中位數為六十四、身體質量指數（BMI）超過廿七的體重超標人士實驗。在測試的第一年，每天服用兩枚沛麗婷者，平均減去四．一七公斤；服用安慰劑或採取節食等其他方式者，減重一．三六公斤，且在實驗進行的三年內持續見效。

更重要的是，研究團隊針對三二七○名本身已罹患心血管疾病，或帶有多項高風險因子的受試者進行追蹤實驗，發現即使長期服用沛麗婷，受試者心血管疾病纏身的機率並未隨著上升。研究成果還顯示，該藥可減少罹患第二型糖尿病的風險，並改善血壓、血糖和心律。

醫師︰減肥首重控制飲食、規律運動

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，沛麗婷在台上市之前，台大醫院、中國醫藥大學附設醫院與成大醫院合作，針對一百八十名肥胖患者進行試驗、提供沛麗婷服用，半年後平均體重下降七％，甚至有人達到十一％，且有助改善三高。美國哈佛醫學院的研究則是規模更大、時間更長，相關成果相對可預測。

不過，黃國晉指出，減重首要原則仍是控制飲食、均衡運動，但若是肥胖速度太快、難以控制，可進一步與醫師討論調整方式，如沛麗婷就是處方藥，需在醫師評估下開立，因此安全性也較高。