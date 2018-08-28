水災釀禍 高市速拆危樓 南市走山毀路

2018-08-28

〔記者蕭玗欣、洪臣宏、王榮祥、曾迺強、蔡宗勳、吳俊鋒／綜合報導〕西南氣流發威，南部持續降下豪雨，屏東春日、獅子多個測站累積雨量破三百毫米，傳出淹水災情。而八二三暴雨讓嘉義縣東石掌潭村等五處至昨晚仍泡在水裡，高雄市林園區鳳林路三段一民宅疑因一旁農田水利溝遭大水掏空，傾斜超過十度，台南左鎮發生邊坡走山，場面怵目。

中南部、東部 今可能有大豪雨

西南氣流報到，屏東春日、獅子廿四小時累積雨量都飆破三五○毫米，達大豪雨等級，牡丹鄉、泰武鄉、佳冬鄉也都有豪雨等級雨勢，部分路段及巷弄積水；南迴鐵路枋山鄉加祿到枋野因雨量超過警戒值，路基有流失情形，列車慢行通過。屏東縣府晚間宣布，春日鄉士文村今日停班停課。

氣象局預估，週三以前，受西南氣流影響，尤其今天雨勢最劇烈，中南部、東部可能有大豪雨，其他各地午後也要留意強降雨。

賴揆涉水赴嘉義掌潭聚落勘災

八二三水患仍未解除，嘉義縣東石掌潭村掌潭聚落淹水最深仍逾百公分，行政院長賴清德昨晚勘災時下起大雨，但賴要隨扈不用撐傘，淋雨走了三百多公尺到當地信仰中心保安宮，還牽起掌潭社區發展協會理事長林文達的手傾聽訴苦，並承諾最慢三天抽乾淹水。

高雄市林園區鳳林路三段農田水利溝疑遭大水掏空，溝渠沿岸道路在廿四日清晨陷出直徑二、三公尺、深約一公尺的凹洞，一棟三樓透天厝往排水溝渠方向傾斜超過十度、位移九十公分，住戶陳家夫妻當天就收拾簡單家當，回到娘家避禍。高市府經所有權人同意，昨派出重機具拆除。

沿岸另有十二棟住家陸續出現龜裂、地基掏空現象。洪姓屋主表示，一樓水泥地板龜裂，屋頂「吱、吱」作響；劉姓屋主說，屋宅後方水泥地塌陷，從洞口可見下方水流湍急。潭頭里里長參選人劉建德指出，有些住戶已打包好，卻因找不到收容處所，只能按兵不動。

連日豪雨沖刷，台南市左鎮區南一七一之一線邊坡走山，二．三公里附近的過嶺部落段遭土石沖毀，受損路段約廿五公尺。透過空拍畫面，只見土石傾瀉而下，道路遭泥流截斷，原本的綠林也被泥流覆蓋，呈現大片土黃色，泥流還沖毀逾十支電線桿。左鎮區公所主任秘書李至彬表示，工務局已修築臨時便道搶通，待鋪設級配後再全面放行。