雙肺移植 卡斯特曼病少女重生

2018-08-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕十四歲少女宜婷兩年前罹患全世界僅有數十例的「卡斯特曼病」合併阻塞性細支氣管炎，導致呼吸衰竭，只能氣切插管靠呼吸器維生。等待肺臟移植近兩年的時間，家人接過數次病危通知。今年五月等到遺愛者捐贈，接受雙肺移植，休養近三個月，昨歡喜出院。雖因躺病床兩年、腿部肌肉萎縮無力，但宜婷堅持站起來向醫師致謝，未來須復健及終身吃抗排斥藥的她說，最感謝「菩薩姐姐捐肺」，她會好好珍惜第二人生。

可能是全球移植治癒首例 宜婷感恩器捐者

中山附醫外科部主任夏君毅說，宜婷可能是全球雙肺移植成功治癒卡斯特曼病合併阻塞性細支氣管炎的首例。他解釋，肺臟移植難度高，加上器捐者通常腦死前經搶救插管等，肺臟功能多已受損，約僅一成器捐者的肺臟可用，能獲得情況良好的雙肺同時移植更是少之又少，宜婷很幸運，也很堅強。

宜婷兩年前反覆口腔長水泡、皮膚病變，多次診療均未能改善，升上國中暑期輔導第一天上完課後，備感疲乏及無力，走路急喘，轉診至台中榮總檢查，才發現罹患卡斯特曼病，這是一種淋巴腫瘤病變所引起的自體免疫，但她更罕見地合併阻塞性細支氣管炎，導致呼吸衰竭，之後轉至中山醫學大學附設醫院。

臥病2年腿部肌肉萎縮 堅持站起來謝醫師

夏君毅指出，宜婷無法自主呼吸，須氣切、插管使用呼吸器維生，之後因肺功能喪失，連用呼吸器都無法把氧氣送進肺臟，只能等待肺臟移植，爭取生機。

就在宜婷生命垂危之際，五月間，一名年輕女性車禍腦死者器捐，宜婷幸運獲贈雙肺，經長達十小時肺臟移植手術之後，原本沒辦法坐起的宜婷，一個月就順利坐起來，恢復元氣可以握筆後，第一件事就是寫信及手繪醫師照片表達謝意。

夏君毅說，原本預估宜婷可能要半年恢復期後才能出院，沒想到小女生毅力驚人，三個月就能出院。宜婷自豪地說，小學時因課業、健康及體能綜合表現優異，曾獲選學校運動會聖火隊傳遞員，這場大病讓她躺在病房太久，太無聊了。