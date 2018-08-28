楊智傑研究腦部病變 突破諾貝爾難題

2018-08-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕土生土長的台灣醫師科學家、陽明大學腦科所兼任副教授楊智傑，為探索精神疾病的腦部病變，花三年時間投入數學公式驗證，成功突破諾貝爾獎得主格蘭傑（Clive Granger）殘留的「因果關係」難題，利用雙向因果方式，用數學驗證出邏輯上「無因即無果」，創新研究獲得國際頂尖期刊《自然通訊》認可刊登。

陽明大學表示，楊智傑是台灣土生土長的醫師科學家，大學到博士都在陽明大學，並曾在國際期刊發表測量心跳變異的公式，還拿來計算莎士比亞作品中的單字排列頻率，成功辨識文本真偽，拿下英國馬洛劇作傑出研究獎，創下醫師科學家拿到文學獎的罕例；他更是國際期刊《自然》旗下刊物《數位醫療》唯一來自台灣的編輯委員。

創新驗證出「無因即無果」

楊智傑表示，因是精神科醫師，希望研究嚴重精神疾病，病患腦部病變是什麼樣子，在腦科學複雜互動中，聯想到諾貝爾經濟學獎得主格蘭傑的知名數學公式「因果關係」。

其公式只能分析「單向」的因果關係，如美元升值導致其他貨幣下跌等，但其缺失在於，有些關係互為因果，公式就不能解釋，如獵物被掠食者吃掉，獵物減少，同時影響掠食者的食物來源，使掠食者數量也下降，就是互為因果，腦科學研究亦面臨困境。

楊智傑在三年前任職醫師時，就不斷思索如何從數學模式突破，最後想到一創新思維，邏輯上有因就有果，那沒因就沒果，關鍵其實是要看清楚「誰對誰的影響大」，就不用去考慮先因後果，或倒果為因等問題；以此推演腦神經訊號研究，發展出跟格蘭傑完全不同的模式，並透過模型、數據等比較，最終證明結果，成果論文登上國際期刊。

國際期刊評審指該研究很創新，將來可應用在醫學、生物學、經濟學、統計學等。