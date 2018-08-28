鄭英耀籲資深教授 勿綁住博士後年輕學者

2018-08-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技部日前修正博士後研究員補助年限，擬限縮至最多申請六年，引發學術圈部分反彈，質疑恐影響基礎科學研究。但中山大學校長鄭英耀直言，博士後應僅是過渡職務，資深學者不該為了便宜行事，而將年輕學者綁在身邊；交通大學校長張懋中則提醒，部分學科確實因少子化加上博士生短缺而人力不足，面臨學術研究危機，政府政策制訂須提供彈性。

過渡職務 學術圈不應便宜行事

日前科技部修改政策，將博士後研究員的補助年限，從無限制改為最多六年，引發學術圈熱議，甚至有八大學會連署陳情，認為不該限縮，以免影響台灣基礎科學研究；而科技部則重申該政策是鼓勵博士後要積極就正職，昨也統計相關基礎科學研究投注經費，共二四三．七億元，比往年不減反而微幅成長。

聽聞學術圈反彈對博士後補助設限，中山大學校長鄭英耀直言：「學術圈若便宜行事，會對不起年輕學者！」認為博士後研究畢竟非學術正職，只是博士在踏入學界、業界前，一段緩衝過渡，通常需二到六年之間不等，但卻看見有的教授把年輕學者拉在身邊十年或更長，不僅害了年輕人，也影響整體學術發展。

鄭英耀指出，如果教授認為博士後研究員的素質、能量足夠，就應聘為助理教授、助理研究員，讓其有更好發展空間，或是鼓勵年輕人踏入產業就業等，教授也不必擔心博士後研究員離開，雙方一刀兩斷，反應視為學術能量延伸，讓其獨當一面，未來合作研究將更強大。

張懋中：博士後補助應更有彈性

但交大校長張懋中則提醒，台灣面臨情況是博士生人數在下降，博士後研究人數勢必也將降低，目前學界確有部分領域需依賴較高比例的博士後人力，科技部政策恐會影響部分領域研究；他並舉例國外亦曾有教授拿到諾貝爾獎金，要分給九十名一輩子幫他做研究的博士後。

張懋中說，科技部的博士後補助年限應該分領域，如電子資訊類的博士後通常待不久，因業界十分缺人，其他領域則應給予更多彈性；他也點出，台灣也缺乏「研究教授」類的職缺，大學教職因少子化限縮，基礎科學類的博士後恐怕真的沒出路，未來長期應思考是否聘僱研究教授等，讓其專心研究、自己撰寫計畫、自己尋找資源等，但可能不給公務員退休金等，待遇可有區分，否則物理、化學、文學、藝術等領域的博士後恐真有出路問題。