基礎研究經費不減反增 陳良基駁學界質疑

2018-08-28

〔記者林惠琴／台北報導〕科技部長陳良基大力推動人工智慧（ＡＩ），並鼓勵產學鏈結，但學界陸續發出不滿聲浪，憂心基礎研究恐反遭排擠，陳良基昨親上火線召開記者會澄清，每年投入基礎研究經費逐年增加，幾乎是「有求必應」、「一點都不手軟」！

日前中華民國細胞及分子生物學學會等十三個學會發出聲明，認為科技部修訂補助延攬客座人才作業要點、大幅刪減基礎研究經費，傷害台灣科研與高階人才培育；台灣物理學會等八大學會也發出陳情書，憂心科技部修法限制博士後人員總補助期間最長為六年等規定，忽視基礎研究人力需求。

不過，科技部昨拿出資料澄清指出，明年中央政府部門整體科技經費共一一九○億元，其中科技部編列預算五四六億，較今年增加二．四％，且學術司研究經費共二四三．七億元，高於今年的二四三．六億元，也超越二○一六年的二二三．二億元、二○一七年的二一七．二億元。

此外，明年額外爭取行政院推動專案計畫經費共五十二．八億元，也涵蓋「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」等基礎研究。

爭取基礎研究計畫經費獨立匡列

陳良基表示，為表達對基礎研究的重視，也已向行政院爭取基礎研究計畫經費獨立匡列，獲行政院審議通過，後續將尋求立法院支持，以求長年穩定投入、持續提升學術研究資源。

博士後人員補助六年後可轉型

此外，目前科技部對博士後人員一年約補助十五億元，未來以科技部計畫經費聘用的博士後研究員，將限制最長只能補助六年，期鼓勵尋求正職或投入產業。陳良基指出，新增限定總補助期間最長六年，不是六年以上就不管了，而是由「攬才」延伸為「留才」，若要持續投入研究，可轉型為專業博士級研究人員，利用不同計畫繼續支持，其他尚有年輕學者養成計畫、獨立博士後研究等強化學研規劃。

改革審查機制 強化委員多元組成

不過，陳良基提及，去年在各地舉行座談時，不少人對審核過程砲聲隆隆，因此制度上確將有所調整，主要改革審查機制，強化審查委員多元組成，包含國際化、技術領域邀請業界參與、年輕化，更重要將落實審查透明化，明年起，不論計畫申請是否通過，審查意見均全數提供申請人參考，且申覆案的審查委員會重新選任，而非由原案委員審查。

然而，陳良基也強調，今年專題研究計畫案申請量約兩萬五千多件，較去年減少七、八百件，且近年多呈下降趨勢，除了生科領域，其他領域幾乎都是往下掉，呼籲必須努力提升，否則將會是學研危機。