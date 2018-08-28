龍年新生大增 代理、延退教師應急／各縣市國小紛增班、增聘教師 期待開學前能到位

2018-08-28

〔記者蔡亞樺、葉冠妤、陳昀、蘇孟娟、劉婉君、黃旭磊、邱芷柔／連線報導〕龍年寶寶入學，各縣市國小紛紛增班、增聘教師，面對招不滿正式教師的情況，縣市教育局處均以招聘代理教師方式處理，最差則協請校內現職或年改延退的教師以超鐘點方式加課應急，希望不影響後天開學。

北市正式教師缺額27人

台北市教育局科長鍾德馨坦言，台北市國小正式教師缺額高達廿七人，往年不曾出現此情況，各校以招聘代理老師方式因應，目前還在陸續招聘中，因北市每年聘代理老師二、三百名，相信各校有辦法應付，不至於沒老師開天窗，且因年改關係，部分教師延後退休，也使教師缺額可獲緩解，校方亦會協調校內老師超鐘點支援，不影響學生受教權。

新北市教育局副局長黃靜怡則表示，新北幅員廣大，往年偏鄉學校招考較難，自去年起，教師甄試分為一般組和偏鄉組，提高偏鄉教師錄取率，今年對偏鄉代理教師再增加分制度，未報到的缺額，目前已透過代理教師招考補上，未聽聞哪校迄今招不到老師。

桃園甄選212名 不足額37人

桃園市教育局指出，今年國小開出新進教師二一二個甄選名額，實際報到率約八十三％，不足額三十七人，推估主因是教師同時錄取其他縣市，因此放棄介聘到桃園；各校已陸續先招聘代理或代課教師，預計開學前能到位，否則也會先以校內教師兼任節數或短期代課因應。

中、南、高、屏努力填滿缺額

台中市龍年國小新生二萬七千多人，比去年增加四三六九人，增一四八班。中市教育局指出，今年招考三三七名正式教師，全數錄取報到，未有缺額。至於代理教師甄選部份，僅極少數偏遠學校，受地理位置影響而需辦三招到五招，教師可望開學前均到位。

台南市今年國小教師甄選開出一般教師九十二人及資訊、音樂等教師一百五十四人等兩百多個職缺，錄取不足額十八人。教育局表示，八月十五日剛公告辦理第一次招考代理老師，已發出調查表請各校填報狀況，目前並沒收到各校招不到老師訊息，應不會影響開學。

高雄市也有教甄考生到各縣市應考，上榜後找離家近縣市執教，產生重榜缺額，但教育局科長劉靜文表示，已辦理兩次分發讓備取生補上，以往偏遠學校會有缺額，近年與市區學校分開甄選，都能順利補滿缺額。

屏東縣今年國小新生五千九百多人，較去年增加八百多人、增二十七班，但國小總班級數仍比去年減少十七班，教育處長王慧蘭指出，國小減班幅度較去年小，舒緩教師超額的壓力，增班多是市區學校，教師員額足夠，開缺主要在偏鄉學校，三招後已完成招聘，開學不會受影響。