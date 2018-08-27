石蕊試紙驗破水 小心誤判害小命

2018-08-27

文／曾翌捷

初次懷孕的小瑩（化名），懷孕期間一直深受私密處潮濕的困擾。當她看到「一名懷孕35週的孕婦因褲子突然濕透，懷疑自己可能是破水了。連忙趕到附近的醫院求診，卻被醫護人員質疑此舉是浪費醫療資源…」的新聞報導後，趕緊詢問網路社團的孕媽咪們有什麼好方法？

她也上網購買了大家推薦的「石蕊試紙」，但卻不知道該如何使用？於是趁著定期產檢的時候，趕緊詢問婦產科醫師該怎麼辦？

懷孕期間，因為體內荷爾蒙的變化，容易讓孕婦的陰道分泌物增加，但外觀多為透明且味道無腥味。然而，若清潔不慎，就可能併發陰道感染，導致分泌物的顏色或味道改變，而孕婦也會感到搔癢及其他不適。

另外，隨著懷孕週數漸增，骨盆腔壓力也與日俱增，造成孕婦容易在大笑或負重時漏尿。前述這些情形雖然都會造成私密處潮濕，但在治療或衛教後多半無礙，可是讓孕婦聞之色變的「破水」一旦發生，無論何時都要立刻就醫。

一般為了辨別是否破水，醫護人員多半利用陰道分泌物與羊水酸鹼值的差異，以石蕊試紙來區分破水與否。近年來，也有新一代的產品可以偵測羊水中特有的蛋白質，以更準確地分辨破水。

但是美國食品藥物管理局（FDA）卻在今年8月8日發布了警示，提醒醫護人員在評估破水時，需謹慎使用破水測定的相關產品。

文中提到，在測定是否破水時，血液、胎糞、藥膏、塞劑、潤滑液及爽身粉都有可能會干擾測試的結果，而造成偽陰性。

此外，胎膜的癒合或是胎頭的壓迫，也可能造成破水的現象暫時消失，而影響臨床判斷。因此，美國食品藥物管理局提醒醫護人員，除了使用破水測定的商品外，也要進行母胎的完整評估，以免延誤處置。

據統計，因誤判破水，全美迄今已造成超過15名胎兒的死亡及許多相關併發症，因此，一旦有疑似破水的情況，孕媽咪切勿忌諱就醫或擅自以石蕊試紙判斷，以免延誤治療的先機。

（作者為馨蕙馨醫院婦產科醫師）