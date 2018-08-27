突發性耳聾 高壓氧治療預後好

2018-08-27

文／曹靖芳

59歲的葉先生一早參加路跑，但跑到一半，突然感覺左耳悶住完全聽不見聲音，當下立刻前往最近的醫院就醫。

檢查後，醫師告訴他可能是耳朵中風，葉先生相當驚恐，立刻轉往醫學中心就診，經過仔細的問診與聽力檢查發現，左耳超過80分貝的聽力缺失，診斷為左耳突發性耳聾。經過口服藥物類固醇治療、靜脈注射血管擴張劑治療和高壓氧治療後，終於恢復聽力，耳朵的悶脹感與耳鳴也消失不見了。

突發性耳聾又俗稱耳中風，是突發性、神經性的聽力喪失，發生原因目前醫學上無定論，一般僅知可能誘發的原因包括：病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病或是由聽神經瘤所造成。

根據美國耳鼻喉科醫學會定義，突發性耳聾是指3天之內連續3個聲音頻率，大於30分貝的感音神經性聽力減退。發生率約為每年每10萬人有5-20人，男女比例相當，以40-60歲的人為大宗。

突發性耳聾大多有良好的預後，但年齡愈大、聽力喪失越嚴重，合併有眩暈者的復原或治療效果愈差，另外，高頻率聽力喪失者比低頻率的預後差；愈早接受類固醇治療者，預後愈好。

突發性耳聾的治療準則，根據美國耳鼻喉頭頸外科醫學會的建議，可分為三大類型：1.口服或靜脈注射高劑量類固醇；2.耳內注射類固醇；3.高壓氧治療。

根據指引，高壓氧治療在發病的3個月內都可以使用。

國內今年有最新的病例研究報告提出，最佳治療時間為發病14天內，接受合併療法，對病人聽力的恢復與預後都很好。

美國高壓暨海底醫學會也在2011年，正式將突發性耳聾列入高壓氧的適應症之一。根據亨利定律，在高壓的環境下吸入純氧可以大幅的增加血液氧氣分壓，提升血液及組織內的氧含量，改善組織缺氧情形，增加白血球吞噬能力以利感染控制，並且減輕內耳及神經的水腫，增加耳蝸的氧氣分壓，促使循環及組織修復。

（作者為彰化基督教醫院急診醫學部專科護理師）