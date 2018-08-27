「接吻蟲」肆虐多國 全美30萬人致病

2018-08-27

〔編譯茅毅、記者蘇孟娟／綜合報導〕俗稱為「接吻蟲（kissing bug）」的昆蟲，其糞便中的枯西氏錐蟲（T cruzi）會使人感染傳染病「查加斯氏病（Chagas disease）」。在肆虐拉丁美洲後，全美國已有四十州、三十萬人遭攻擊而感染這種病，案例更擴大到義大利、西班牙、法國、瑞士、英國、澳洲和日本等國。鑑於罹病初期症狀與愛滋病接近，甚至被稱為「美洲的新愛滋病」。

接吻蟲是種「錐鼻蟲」，會咬傷人臉皮膚或嘴脣吸血，彷彿和傷者親嘴。牠咬人後往往會排便，寄生蟲會隨糞便被人搓揉進傷口或眼睛，可能造成感染，導致傷者中風及心臟病。

咬一下就感染 3成出現慢性心臟病

美國心臟協會（AHA）日前發聲明警告，也被稱「錐蟲病」的查加斯氏病威脅愈來愈大，約三成感染者會出現慢性心臟病；倘醫師不予以妥善治療，恐造成疫情大爆發。

感染者一開始症狀不明顯，故查加斯氏病又被稱「沉默殺手」。美國疾病管制中心（CDC）指，該病可分急性與慢性階段；感染後，前幾週或幾月為急性階段，血液中已有許多寄生蟲，但宿主多症狀溫和，包括發燒、頭痛、疲倦、起疹子、遭咬傷口附近或眼部腫脹。急性階段有少數抗寄生蟲藥可治療，治癒率六十％至九十％。

一旦到慢性階段，寄生蟲已進入心臟肌肉及消化系統的肌肉，約三十％患者會出現心律不整、心臟衰竭或「巨食道」、「巨結腸」等腸胃系統病變，可能導致中風或致命併發症。此階段，藥物恐無法治癒，只能減緩病情惡化。

美國CDC估計，墨西哥、拉美有多達八百萬人罹患查加斯氏病卻不自知。AHA警告，這些地區以外的醫師甚至不知道有這種病存在或其致命後果，而美國迄今病例多在南部與西部州，估計全美已卅萬人致病，甚至日本也傳病例。

台灣無美洲錐蟲病例 不需恐慌

我國國家蚊媒傳染病防治研究中心顧問、長榮大學名譽教授陳錦生則指出，台灣雖有接吻蟲，但跟美洲的吸血性錐蝽不同種，且數量極少，並無致病寄生蟲，因此台灣目前無「美洲錐蟲病」病例，不致有造成傳染病的疑慮，民眾不需恐慌；但提醒，吸血性錐蝽多夜間出沒咬吸動物血液，民眾若前往美國或南美洲國家，需留意夜間行動。