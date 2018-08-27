曾通報上百件不良反應 醫：打疫苗好處仍高於副作用

2018-08-27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署原規劃九月升國一的女學生，將全面提供公費子宮頸癌疫苗，但國內曾出現逾百件不良反應通報，引發家長擔憂；醫師則強調，降低罹癌機率的好處仍高於副作用風險，但建議特定過敏族群可能要避免。

衛福部統計，國內一年新增子宮頸癌患者約一千多人，去年子宮頸相關癌症仍名列國人癌症死因第十位，一年造成六五一人死亡。

已接種逾80萬劑 共4件藥害救濟成功

過去公費子宮頸癌疫苗以部分縣市提供學生為大宗，累計已接種逾八十萬劑，從二○○六年疫苗上市至今，衛福部接獲一六七件不良反應通報，其中十四件申請藥害救濟，有四件經疾管署審議小組專家評估無法排除與疫苗無關。

疾管署說明，四件救濟案例為二十多、三十多歲女性，接種時間在二○○九年四月、二○一○年六月、二○一二年十一月、二○一三年八月，依序出現過敏性蕁麻疹、急性過敏、可能肢體無力的急性神經炎、全身性過敏等，獲救濟兩萬、五千、十五萬、一萬元。另有一例接種後確診多發性關節炎，經評估與疫苗無關，但仍提供三萬醫療補助，尚在訴訟程序中。

可降低罹癌風險約6成 特定過敏族群須評估

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師強調，全球已有八十幾國將子宮頸癌疫苗納入公費，世衛也認同其安全性，民眾不必太擔心。

馬偕醫院婦癌科主任張志隆指出，疫苗難免有風險，而接種疫苗降低罹癌機率的好處遠大於副作用風險，其他國家施打來看，可降低罹癌風險達五、六成以上，但對易過敏或有自體免疫疾病族群，可能發生副作用機率較大，應審慎評估。