子宮頸癌疫苗 公費施打恐延後

2018-08-27

原訂11月供國一女施打 採購招標作業卡關

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署今年初宣布編列二．五二億元預算，原訂十一月起、針對九月升上國一的女學生提供公費子宮頸癌疫苗接種，估逾十萬人可受惠；但現已將近九月，採購疫苗招標作業卻傳出卡關，加上公費流感疫苗延後開打，子宮頸癌疫苗接種時程也可能延後！

2.5億經費 估逾10萬人受惠

目前國內供應子宮頸癌疫苗，包括荷商葛蘭素史克藥廠的二價疫苗「保蓓」（Cervarix）、美商默沙東藥廠的四價疫苗「嘉喜」（Gardasil）與九價疫苗「嘉喜9」（Gardasil-9）。

國健署盼9月初完成採購

國健署組長吳建遠表示，該署採購未限定二價、四價或九價疫苗，只要可預防常見由人類乳突病毒（HPV）第十六、十八型引起病變即可，國內上市疫苗均符合，順利的話，希望九月初可完成採購，細節則不便多談。

但據相關人士透露，六月國健署就開始招標採購疫苗，依政府採購法規定，首次招標至少要兩家廠商投標，當時卻只有葛蘭素史克藥廠參與，後來六至七月再兩次招標，仍僅有葛蘭素史克藥廠參與，且價格談不攏，因此出現棄標。經與兩家藥廠溝通，近期將進入第四次招標、議價關鍵期。

近期進入第4次招標關鍵期

先前默沙東藥廠全球電腦系統遭網路駭客攻擊，影響產製出現缺貨，是否影響投標意願？默沙東藥廠則強調，目前疫苗生產漸恢復穩定，參與投標須考慮多重因素，內部仍在討論。

除了國健署與藥廠議價待定、採購作業還在努力，吳建遠坦言，今年公費流感疫苗施打時程由往年十月一日延至十五日，考量部分家長認為疫苗與疫苗間接種時程不要太近，且不希望影響考試或學校活動，子宮頸癌疫苗接種時間不排除往後調整。